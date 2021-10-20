Çeşmeli Mahallesi yeni kanalizasyon hattına kavuşuyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Çeşmeli kanalizasyon ikmal inşaatı işine devam ediyor. Çalışmanın sona ermesiyle bölgede yaşayan vatandaşların yıllardır devam eden kanalizasyon sorunu son bulacak, Çeşmeli Mahallesi daha temiz ve kokusuz olacak.

MESKİ’nin söz konusu yapım işi, İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ile MESKİ Genel Müdürlüğü müşterek kontrollük esasına göre yürütülüyor. Yatırım bedeli 10 milyon 262 bin lira olan MESKİ yapım işi kapsamında 620 metre Ø400 milimetre, 1002 metre Ø630 milimetre ve 603 metre Ø800 milimetre boru ile kollektör hattı yapılması, 666 metre Ø315 milimetre boru ile terfi hattı, 50 adet muayene bacası, 1 adet paket terfi istasyonu, mevcut terfi merkezinin rehabilitasyonu ile mekanik ve elektrik işler yapılması planlanıyor.

Bu sayede bölgenin atıksuları Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilerek arıtılacak, doğaya deşarjı sağlanacak.