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Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vali Su’yu ziyaret etti

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, beraberinde Ticaret Müsteşarı Pavel Danek ve Mersin Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

MERSİN 20.09.2021, 17:54
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vali Su’yu ziyaret etti

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, beraberinde Ticaret Müsteşarı Pavel Danek ve Mersin Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Büyükelçi Pavel Vacek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Büyükelçi Vacek’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Vacek ise ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişerek daha da artacağına olan inancını ifade etti. Büyükelçi Vacek, Mersin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkürlerini iletti.

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