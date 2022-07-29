’Çehov Vodvil’ oyunu, EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali’nde sahnelendi

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve sahnelendiği her yerde büyük beğeni toplayan ’Çehov Vodvil’ adlı oyun, EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali çerçevesinde Antakyalı sanatseverlerle buluştu.

Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar’ın yaptığı bir perdelik komedi oyunu, Antakya EXPO alanındaki kapalı fuar alanını dolduran tiyatro severlerden büyük beğeni topladı. Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut’un rol aldığı Anton Pavloviç Çehov’un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil’ oyunu, Antakyalı izleyicilerinden tam not aldı. Oyun içinde geçen diyaloglar ustalıkla işlendi. Aşkı, kavgayı, gösterişi ve komik durumları ele alan oyun, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Tarsus Belediyesi sanatçılarının ortaya koyduğu performans oyun sonunda ayakta alkışlandı.

"Oyunla buluştuğumuz için çok şanslıyız"

Antakya’da Çehov Vodvil oyununu izlediği için mutlu olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Yağmur Askaroğlu, "Tarsus’un adını sanatla hep duyuyoruz. Biz üniversite öğrencileri olarak Hatay’da bu oyunla buluştuğumuz için çok mutlu ve şanslıyız. Mersin’de oyunu izleyen arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldik. İyi ki gelmişiz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a bizi bu oyunla buluşturduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.