‘Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak’ dedi, kitabıyla kampanya başlattı

MERSİN (İHA) – ‘Ruhuma Mektuplar’ isimli ilk şiir kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını, ihtiyacı olan çocukların eğitim desteği alabilmeleri için bağışlayan Mersinli iş insanı Sait Dervişoğlu, başlattığı kampanya ile de kapı kapı gezip iş insanlarına kitabını hediye ediyor ve tablet bilgisayar desteği alarak çocuklara ulaştırıyor.

Mersin’de uluslararası ticaret yapan bir firmanın yöneticilerinden olan 41 yaşındaki Sait Dervişoğlu, örnek bir projeye imza attı. Yazdığı şiirlerden oluşan ‘Ruhuma Mektuplar’ isimli ilk kitabı yayınlanan Dervişoğlu, “Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kitabının tüm gelirlerini ve telif haklarını çocukların eğitimi için bağışlayan iş insanı Dervişoğlu, bununla da yetinmeyerek, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen kız çocuklarına tablet bilgisayar sağlamak için harekete geçti. Mersin’deki iş insanlara giderek kitabını hediye eden ve kampanyasına destek isteyen Dervişoğlu, şu ana kadar elde ettiği tablet bilgisayarları kız çocuklarına ulaştırmaya başladı.

“Hedefimiz en bin tablet”

Kampanyasıyla ilgili bilgi veren Dervişoğlu, “İçinde bulunduğumuz zor pandemi koşullarında bilgisayarı olmadığı için eğitimden uzak kalan yardıma muhtaç çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmesi için tablet bilgisayar yardımı yapıyoruz. ‘Ruhuma Mektuplar’ kitabımın tüm gelirleri ve telif haklarını bu yolda bağışladım. Aynı zamanda Mersinimizin değerli iş insanlarına kitabımı takdim ediyor ve kendilerinden kampanyamıza tablet bilgisayar bağışında bulunmalarını rica ediyorum. Şu ana kadar yüzlerce tabletimiz oldu ve kampanyamız gittikçe büyüyor. Hedefimiz en az bin tablet. Tabletleri düşük gelirli bölgelerdeki okul müdürleri ile istişare ederek, en çok ihtiyacı olan öğrencilere belirlediğimiz günde bizzat kendi elimle teslim ediyorum. Bu projeyi hiçbir tarafı, siyasi boyutu, ırkı ve rengi olmadan herkese eşit uzaklıkta şeffaflık ile yürütüyoruz” dedi.

“Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak”

Kampanyayı, tüm çocukların eğitim desteği alabilmeleri için başlattığını belirten Dervişoğlu, “El ele verelim, çocukların gülümsemesini ve eğitimlerinden mahrum kalmamalarını sağlayalım. ‘Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, maddi yetersizliklerden dolayı tablet bilgisayarı olmadığı için pandemi sürecinde online eğitime erişemeyen kız çocuklarımızı bilgisayarlarına kavuşturuyoruz. Verdikleri bu anlamlı destekten ötürü kıymetli dostlarım ve Mersinimizin çok değerli iş insanlarına minnettarım” diye konuştu.