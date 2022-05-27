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Cazın kalbi Mersin’de attı
Cazın efsane topluluğu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde hayranlarıyla buluştu.
MERSİN 27.05.2022, 13:22
Cazın efsane topluluğu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde hayranlarıyla buluştu.
Caz tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Mersin Kültür Merkezi’ndeki konserde, piyanist ve besteci Kerem Görsev’e, Türkiye’nin önde gelen kontrbascısı Volkan Hürsever ve cazın efsane davulcusu Ferit Odman eşlik etti. Topluluk, One Way, Abacco, I Remember Your Face, Simple Life/Resped gibi Kerem Görsev bestelerinden oluşan bir repertuvar seslendirdi.