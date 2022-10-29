Çanakkale ruhu Sayapark’ta

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1915’de Çanakkale’de omuz omuza savaşan gazi ve şehitlerin anısına Türkiye’nin en büyük ’Çanakkale Savaşları Gezici Müze’ sergisi açıldı.

13 Kasım tarihine kadar 10.00- 22.00 saatleri arasında Sayapark zemin katta devam edecek olan müzede, Çanakkale savaşlarından kalma eserler, mermiler, silahlar ve materyallerin yanı sıra Çanakkale savaşlarını anlatan dokümanlar ziyaretçiler için sergilenecek.