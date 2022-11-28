Çanakkale Savaşı’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye’yi dolaşan Çanakkale Gezici Müzesi, Mersin’de büyük ilgi gördü.

Merkez Akdeniz ilçesi 23 Evler Parkı içerisindeki Nusratiye Mahallesi Kültür Evi’nde 17- 25 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan Çanakkale Gezici Müzesi, çoğunluğu öğrenci ve gençlerden oluşan binlerce kişinin akınına uğradı. Çanakkale Savaşı’na ait askerlerin ayaklarına giymiş olduğu çarıklar, tüfekler, tabancalar, top mermileri, o döneme ait sağlık malzemeleri, rozet ve madalyalar, havada çarpışmış mermi ve tabaklar, kaşık, çatal, o döneme ait süvarilerin ve atlara ait üzengiler, gemler, kırbaçlar, hücum borazanları, o dönemde kullanılan Türk bayrağı, telgraf ve askerlerin şahsi eşyalarının da aralarında bulunduğu bin parça eserin sergilendiği müze, ziyaretçileri bir hayli duygulandırdı.

"Ağlayarak ayrıldılar"

Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki yeri ve öneminin yanı sıra, genç nesillere teknolojik üstünlüğü olan düşmana karşı hangi zorlu koşullarda mücadele verildiğinin anlatılması adına Çanakkale Gezici Müzesi’ni çok önemsediğini belirterek, "Bu anlamda Akdeniz ilçesinde bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Çanakkale’ye gitme şansı olmayan Akdeniz ilçesindeki tüm vatandaşlarımızın gelip görme şansı ve o savaşın ne kadar çetin koşullarda geçtiğini gösterme fırsatı oldu. Beni en çok duygulandıran ise müzeyi gezen birçok kişinin buradan ağlayarak ayrılmasıydı" dedi.

Ziyaretçiler arasında yer alan yaşlı bir kişinin müzeyi gezdikten sonra dolu gözlerle yanına gelerek, ’Sen çok büyük bir adamsın. Allah senin her iki cihanda da yüzünü güldürsün, beni geçmişe götürdün. Herkes bu ülkenin kıymetini bilmeli’ dediğini aktaran Dindar, "Çanakkale Müzemiz aslında 3 gün proglanmıştı. Yoğun ilgiyle karşılanıp, uzatılması konusunda da yoğun talep gelmesi üzerine, süreyi 9 güne uzattık. Açık olduğu süreç zarfında Akdeniz’in farklı mahallelerinden müzeyi duyan binlerce vatandaşımız ve çevre okullarımızdan öğrenciler ziyarete geldiler. Tüm Akdeniz ilçesi sakinlerine sergimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.