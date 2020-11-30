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Can Dostlar Ebedi Mezarlığında ilk defin yapıldı

Tarsus Belediyesi tarafından kısa bir zaman önce açılışı yapılan Can Dostlar Ebedi Mezarlığında defin işlemleri başladı.

MERSİN 30.11.2020, 15:03
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Can Dostlar Ebedi Mezarlığında ilk defin yapıldı
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Tarsus Belediyesi tarafından kısa bir zaman önce açılışı yapılan Can Dostlar Ebedi Mezarlığında defin işlemleri başladı.

Mersin’in Mezitli ilçesinde bir aile tarafından bakımı üstlenilen henüz 2 aylık olan Gofret geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda etti. Sahipleri tarafından çok sevilen Gofret Tarsus’ta açılan mezarlığa defin edilirken, can dostlarını yitiren aile büyük üzüntü yaşadı.

Tarsus Belediyesi verdiği cenaze hizmeti ve defin işleminden ücret almazken, Gofret’in ailesine birde mezar taşı verildi.
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