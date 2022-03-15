Camspor’da hedef şampiyonluk

Mersin Süper Amatör Ligi B Grubunda 16 maçta 44 puan toplayarak normal sezonu lider tamamlayan Camspor, play-off’a hazırlanıyor. Bu hafta sonu evinde play-off’un ilk maçında Anamur Belediyespor ile karşılaşacak olan mavi beyazlı ekip, bu maçtan galip ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

2 yıl aradan sonra yeniden başlayan süper amatör ligde normal sezon sona erdi. Bu yıl 2 grup halinde yapılan ligde, ilk 2 sırada yer alan takımlar play-off’a kalmaya hak kazandı. B grubunda mücadele eden Mersin Camsporda, oynadığı 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik alarak 44 puanla ligi lider tamamladı. Bu hafta sonu play-off’un ilk karşılaşmasında evinde Anamur Belediyespor ile karşılaşacak olan mavi beyazlı ekip, maçı kazanarak, güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, pandemi dolayısıyla uzun süren aranın ardından bu yıl liglerin yeniden başladığını hatırlattı. Aldıkları tedbirler sayesinde normal sezonu sağlık açısından sıkıntı yaşamadan geride bıraktıklarını belirten Yıldırım, "Uzun aradan sonra döndüğümüz sahalarda sporcu kardeşlerim bu senede beni mahcup etmedi. Geçen sene şampiyon olan takımımızı zaten büyük ölçüde koruduk. Bu takımın üzerine 5-6 tane transfer yaparak, daha güçlü hale geldik. Normal sezon bizim için çok iyi geçti diyebilirim. Çıktığımız 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligi lider bitirdik. Zaten sporcu kardeşlerimin 2 yıldır çok şükür kimse bileğini bükemiyor. İnşallah bunu devam ettiririz. Bir üst lige çıkmayı çok istiyoruz" dedi.

Bu hafta sonu play-off’un ilk karşılaşmasında Anamur Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten Yıldırım, "Artık bir sezonun sonuna doğru geliyoruz. Şimdi sezonun artık en zorlu maçlarını oynayacağız. Bütün takımların hedefi şampiyon olabilmek ve bir üst lige çıkmak. Bu yüzden oynayacağımız her maç zorlu geçecek. İlk maçımızı evimizde Anamur Belediyespor ile oynayacağız. Gerçekten kıran kırana geçmesini beklediğimiz maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Çünkü nasıl başlarsak öyle gideceğini düşünüyorum. Takımın, hocalarımızın ve yönetimin bu seneki tek hedefi şampiyonluk. Sporcularıma güveniyorum. İnşallah yaptığımız çalışmaların meyvesini sezon sonunda yeriz" diye konuştu.