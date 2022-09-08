Çamlıyayla’da katlı otopark bir ay sonra hizmete giriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Çamlıyayla ilçesinde şubat ayında yapımına başlanan katlı otopark projesinin yüzde 80’inin tamamlandığı bildirildi.

Modern bir yapıyla inşa edilen katlı otopark hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Oğuzhan Özerden, çalışmaların son hızla devam ettiğini belirterek, “7/24 yürüttüğümüz çalışmalarla, modern katlı otoparkımızı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmamızın şu anda yüzde 80’lik kısmını tamamladık. Bu proje, Çamlıyayla’da özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında yaşanan trafik sorununa çözüm olacak. Ayrıca sosyal aktiviteler için kullanılabilecek bir tesis özelliği de taşıyacak. Zemin katı pazar alanı, konferans, sunum alanı ve çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir alan olarak dizayn edildi” dedi.

Otopark 3 katlı ve 105 araç kapasiteli

Otoparkın bin 560 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini söyleyen Özerden, “Otoparkımız 3 katlı ve 105 araç kapasiteli olarak inşa edilmiştir. Ayrıca otoparkımızda kar-buz eritme sistemi mevcuttur. Kar-buz eritme sistemi, zemin kat ve açık alanlarda yağışın olumsuz etkilerini gidermek için yapılmıştır. Ayrıca özel gereksinimli vatandaşlarımız için zemin katta, engelli WC çalışmamız oldu. Bu çalışmamızın neticesinde Çamlıyayla’ya kazandıracağımız bu otoparkla, vatandaşlarımız için büyük bir sorun olan trafik sorununu çözmüş olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için her daim görev başındayız” diye konuştu.