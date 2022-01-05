Çamlıyayla Orman İşletme Müdürü görevine başladı

Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ali Durmaz, görevine başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 3 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ali Durmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Personel Şube Müdürü Mustafa Öcal, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ve müdür yardımcısının da eşlik ettiği ziyarette, Durmaz’a yeni görevinden başarı diledi.