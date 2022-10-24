Çamlıbel Sokak Şenliği sona erdi

Mersin’in bir zamanlar en hareketli bölgelerinden biri olan Çamlıbel’i, yeniden bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen ’3. Çamlıbel Sokak Şenliği, renkli görüntüler ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği, Akdeniz Belediyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle bu yıl 3. organize edilen ’Çamlıbel Sokak Şenliği’ büyük ilgi gördü. Bir zamanlar Mersin’in en hareketli bölgelerinin başında gelen Çamlıbel’i yeniden cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla gerçekleşen ve 3 gün süren şenlikte yerel sanatçılar performanslarını sergiledi, açılan 40’ı aşkın çadırda da kadın girişimciler, el emeği göz nuru ürünlerini beğeniye sundu.

Buray hayranları, Cumhuriyet Meydanını doldurdu

Pandemi tedbirleri nedeniyle 1 yıl ara verilen şenlikte sokak gösterileri, yerel sanatçıların konserleri, turnuvalar, sportif ve sanatsal etkinlikler, yöresel lezzetler, DJ performansları, çocuk oyunları ve sürprizler 3 gün boyunca Mersinlilerle buluştu. Şenlik çerçevesinde sevilen genç şarkıcı Buray da Cumhuriyet Meydanında kurulan platformda sahne aldı, sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranı için seslendirdi.

“Çamlıbel’in canlanması, Akdeniz’in canlanması demek”

Kortej yürüyüşü ile başlayan şenliğin açılışına katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı değerlendirmede, Mersin’in bir zamanlar en hareketli ve cazibe merkezlerinden olan Çamlıbel’e büyük önem verdiklerinin altını bir kez daha çizdi. Belediye olarak Çamlıbel Derneği ve bölge esnafına destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Gültak; “Bir zamanlar kentimiz ekonomisine büyük katkı sağlayan Çamlıbel’in yeniden canlanması demek, tüm Akdeniz’in de yakın geçmişte olduğu gibi hareketlenmesi demektir. Nitekim binlerce insanımızı buluşturan bu tür etkinliklerin sağladığı katkının yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hazırladığı Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi’nin, hem Çamlıbel semtimize hem de tüm Akdeniz ve Mersin’e yeni bir vizyon kazandıracağına inanıyorum. Bu büyük ve önemli proje sayesinde başta Çamlıbel semtimiz olmak üzere tüm çarşı esnafımız, özlediği o canlı ve hareketli günlerine yeniden kavuşacaktır" dedi.