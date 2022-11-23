Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nın geleceği konuşuldu

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, kentin hafızası konumunda olan Balıkçı Barınağının geleceğinin herkes için önem arz ettiğini belirterek, düşüncelerini aktarmak için toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Forumun moderatörlüğünü yapan araştırmacı-yazar Abdullah Ayan, Tenis Kulübü sahilinde söz konusu projeye uygun bir alan olduğunu belirterek, projenin Balıkçı Barınağına yapılmasına karşı olduğunu ifade etti.

“Atatürk Parkının tahsisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi gerekiyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, bahsedilen bütün alanların öncelikli olarak halkın kullanımına açık olması tarafında olduklarını söyledi. Gökayaz, “Kültür Parkın önceki durumuyla şimdiki durumu arasında çok büyük farklar söz konusu. İnsanlar açısından bakacak ve onların kullanımının önemli olduğunu düşünürseniz, demek ki alanlar daha iyi kullanılabiliyormuş. Hafta içi olsun, hafta sonu olsun, akşam saatleri olsun bütün bu alanların nasıl insanlarla dolu olduğunu hep beraber görüyoruz” dedi.

Kültür Park içerisinde belli bir noktadan itibaren insan akışının kesintiye uğradığını kaydeden Gökayaz, bunda Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton Otel arasındaki bölgenin tahsisinin Büyükşehir Belediyesine verilmemiş olmasının büyük etkisi olduğunu söyledi. Gökayaz, “Aynı şekilde Atatürk Parkının bütün bakımını Büyükşehir Belediyesi yapıyor olmasına rağmen, tahsisinin verilmemiş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nın, başkanımız göreve geldikten sonrasında tahsisinin istendiğinin ve Çamlıbel’le ilgili bir kentsel yenileme projesinin de hayata geçiyor olduğunun bilgisini vermek isterim” diye konuştu.

“Projenin birçok eksiği var ve itirazlarımız bu yönde oldu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürü Atilla Küsbeci ise yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda yeme-içme, ticaret ve konaklama fonksiyonlarının yapılmasına itirazları olduğunu belirterek, "Bu rakam 600 araçlık bir otopark ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Söz konusu proje çerçevesinde bunun yapılabileceği alanı biz vaziyet planlarında göremedik. Bu gibi projelerde, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, teknik altyapı değerlendirme raporunun da dosyada yer alması gerekirdi. Bu dosyanın eksikliğinden kaynaklı da bir itirazımız oldu. Ayrıca projede yaklaşık 80 bin metrekarelik deniz dolgusunun yapılmasına bir itirazımız oldu” ifadelerini kullandı.

Forumda söz alan Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Su Sporları Merkezinin yapılması gerektiğini belirterek, “Hepimizin hassasiyeti olan şehir kimliği ve ruhunu bozmadan, planlamanın ortak istişare ile ortak akılla yapılması gerekir” dedi.