’Buzlar Çözülmeden’ oyunu Adana’da sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Buzlar Çözülmeden’ oyunu ile Adana’da tiyatroseverlerle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun düzenlediği ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’nde sahne alan ekip, Adanalı sanatseverlerden tam not aldı. Temsil sonrasında Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Güneş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro ve Sanat Koordinatörü Alev Tol’a plaket ve teşekkürlerini sundu. 18 belediye şehir tiyatrosunun bir hafta boyunca Adana’da perde açtığı festivalde, Adanalı tiyatroseverler ‘Buzlar Çözülmeden’ oyununu büyük bir ilgiyle karşıladı.

Cevat Fehmi Başkut’un unutulmaz eseri ‘Buzlar Çözülmeden’ oyununun rejisör koltuğunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak oturuyor.