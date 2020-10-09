Büyükşehir zabıtasından toplu taşımada maske denetimi
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERLE KORONA VİRÜS İN UYULMASI KONUSUNDA SÜRÜCÜLERİ VE VATANDAŞLARI UYARIYOR.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerle korona virüs in uyulması konusunda sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor. Denetimleri günlük olarak yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.
Temizlik, hijyen ve maske kullanımı konusunda yaptıkları denetimleri titizlikle sürdüren Trafik Zabıta ekipleri, virüse karşı alınan tedbirlerin, araç sürücüleri ve yolcular tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Ekipler, tedbirler konusunda yolcu ve sürücüleri bilgilendiriyor.
Maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda uyarı yapılıyor
Zabıta ekipleri, araçlara maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda denetim yaparken, sürücüleri de maske takmaları konusunda uyarıyor. Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliğini de denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusuna dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimleri günlük olarak yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.
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