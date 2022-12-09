Büyükşehir gençleri fiziki yeterlilik sınavına hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Fitness Antrenörü Serhat Taşma, fiziki yeterlilik sınavlarına girecek olan gençlere, hazırladıkları programlarla ve antrenmanlarla ücretsiz bir şekilde yardımcı olduklarını söyledi.

Antrenmanların haftanın 4 günü Macit Özcan Spor Tesisleri’nde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiğini ifade eden Taşma, "Pazartesi-Salı günleri, polislik sınavlarına hazırlanan gençlerle, sınavla bire bir ölçümdeki parkurda çalışma yapıyoruz. Çarşamba günleri Macit Özcan Spor Tesisleri’nde kros ve uzun mesafe koşularımız gerçekleşiyor. Salı günleri ise fitness salonlarında, fitness antrenmanlarımız devam ediyor. Burada lise son sınıf ve lise mezunu arkadaşlarımız bekçilik, polis meslek yüksekokulu, subaylık ve BESYO’ya hazırlanıyorlar. Lisans ve ön lisans mezunu katılımcılar için de, POMEM kursumuz devam ediyor. Kursumuz halka açık ve ücretsizdir" dedi.

Polis olmak istediğini ve bu yönde sınavlara hazırlandığını belirten 22 yaşındaki Elif Aydın, antrenmanların çok başarılı geçtiğini belirterek, "Dışarıda bire bir fiziki parkur bulmak çok zor. Ayrıca çok kalabalık ve maliyetli oluyor. Bu şekilde büyük, temiz ve bakımlı bir tesis bulamıyoruz. Antrenörümüz de işinde uzman, çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Ondan dolayı burada devam ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlandığını belirten 29 yaşındaki Emin Korkmazoğlu ise "Sporla uğraşıyorum. Amacım polislik, bekçilik, astsubaylık gibi kolluk kuvvetlerine girmek. Onun için, 2-3 yıldır bu parkurlara gidip geliyorum. Buradaki eğitim diğerlerine göre daha iyi. Diğer salonlar daha kalabalık ve ücretli. Belediyenin bizi düşünmüş olduğu güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.