Büyükşehir Belediyesinin kursuna giden gençlerin YKS başarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenim gören gençlerden YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili edinilen ilk bilgilere göre 979 öğrencinin üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandığı belirlendi. İlk bilgilere göre, 30 genç tıp fakültesini, 20’si diş hekimliğini, 18’i ise hukuk fakültesini kazandı. Ayrıca Büyükşehir’den destek alan 105 genç artık geleceğin öğretmen adayı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin 9 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde üniversiteye hazırlanan gençler, YKS yerleştirme sonuçlarının heyecanını yaşadı. Kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlanıp sınava giren 4 bin 13 öğrencinin 125’i ilk 50 bin, 12’si ise ilk 5 binlik sıralamaya girmişti. 31 Ağustos’ta açıklanan yerleştirme sonuçlarını öğrenmenin heyecanını yaşayan 979 genç, sonuçlarını kurs merkezlerindeki öğretmenleriyle paylaştı. Gençlerden 535’inin lisans, 444’ünün ise ön lisans bölümlerini kazandığı görüldü.

30 tıp, 18 hukuk, 20 diş hekimliği

Elde edilen bilgilere göre, 30 genç tıp fakültesini kazanırken; 20’si diş hekimliği, 18’i hukuk, 105’i öğretmenlik, 39’u mühendislik, 25’i hemşirelik, 11’i beslenme ve diyetisyenlik, 11’i psikoloji, 6’sı eczacılık, 7’si ise PDR bölümlerini kazandı. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu başarı tablosunda ayrıca radyo ve televizyon, aşçılık, işletme, maliye ve sosyal hizmetler gibi çok sayıda bölüm de yer aldı.

Kurs merkezlerindeki öğretmenler, öğrencilerden sonuçları öğrenerek çeşitli bölümlere yerleşen gençlerin sevincini paylaşmaya, sınava gelecek yıl yeniden hazırlanacak öğrencilere ise moral ve motivasyon vermeye devam ediyor.