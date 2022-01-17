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Büyükşehir Belediyesinin ‘Engelsiz Mersin’ çalışmalarıyla binlerce bireye ulaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Mersin’ çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği projelerle binlerce engelli bireye ulaştı. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini artırarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da her alanda birçok hizmet ve projeyle özel bireylerin yanında oldu.

MERSİN 17.01.2022, 09:56
Büyükşehir Belediyesinin ‘Engelsiz Mersin’ çalışmalarıyla binlerce bireye ulaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Mersin’ çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği projelerle binlerce engelli bireye ulaştı. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini artırarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da her alanda birçok hizmet ve projeyle özel bireylerin yanında oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Engelsiz Mersin’i oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Hem özel gereksinimli bireyleri hem de ailelerini düşünerek hizmetlerini şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da birçok projeyi engelli bireyler ve aileleri için hayata geçirdi.

Özel gereksinimli bireylere geniş imkanlar sunuluyor

Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli birey veri tabanı çalışmaları kapsamında 2021 yılı başında 19 bin 144 olan kayıtlı birey sayısı yıl sonunda 32 bin 35’e yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’da Engelsiz Yaşam Merkezi, Yenişehir’de bulunan Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus’ta faaliyetlerini sürdüren Mola Evi ile özel bireylere ve ailelerine hizmet veriyor. Engelsiz Yaşam Merkezinde revir, engelli transfer aracı hizmeti, mesleki yeterlilik kazandıracak kurslar, atölyeler ve fitness salonu yer alıyor. Engelsiz Yaşam Merkezinde 2020 yılında başlayan Mola Evi ile de özel gereksinimli bireylerin ailelerinin kendilerine zaman ayırmaları ve engelli bireylere sosyokültürel ve eğitim anlamında destek sağlanması amaçlanıyor. Mola Evinde 2 özel eğitim öğretmeni, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 bakım personeli ve 1 psikolog görev alıyor. 206 öğrencinin kayıtlı olduğu Mola Evinden 2021 yılı içerisinde bin 505 Mola Evi hizmeti ve bin 847 kez görüntülü destek hattı hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Parkı ile özel gereksinimli bireylere birçok branşta spor becerisi kazandırıyor. Terapi amaçlı yüzme aktivitesi ve yüzme kursu, fitness eğitimi, survivor hareket parkuru, bocce aktiviteleri, engelsiz halk oyunları kursu, engelsiz vals kursu, ve engelsiz resim kursu aktiviteleri ile özel gereksinimli bireylere 2021 yılında toplam bin 679 seans hizmet sunuldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus Mola Evi hizmetlerinden faydalanan özel gereksinimli bireyler için 2021 yılında 46 farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalara 2 bin 148 özel birey katıldı. 1 Kasım 2021 tarihinde hizmete açılan Tarsus Mola Evinde ise 132 seans hizmeti sunuldu.

Psiko-sosyal destek hizmetleri kapsamında özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Engelsiz Yaşam Merkezine gelerek veya 0 324 223 54 44 numaralı telefondan ulaşarak psikolog desteği alabiliyor. Geçen yıl 336 özel gereksinimli birey söz konusu hizmetten yararlandı.

Büyükşehir’in özel gereksinimli bireylere yönelik önemli hizmetlerinden olan duyu bütünleme hizmeti de sürüyor. Bugüne kadar haftalık ortalama 20 seans olmak üzere toplam bin 99 seans hizmeti verildi. Çocukların hem duyusal gelişimlerine katkı sunan hem de sosyal gelişimlerini destekleyen bu hizmet için 1 fizyoterapist, 1 ergoterapist ve 1 psikolog görev yapıyor.

Gelişimsel oyun terapisi kapsamında 2021 yılında toplan 790 seans hizmeti verildi. 3’erli, 4’erli gruplar halinde 2 ya da 3 normal gelişim ile 1 kaynaştırma öğrencisinden oluşan derslerde çocuklar yaş seviyelerine göre 3 gruba ayrılıyor. Her grup 3 ay süreyle haftada 2 gün olmak üzere gelişimsel oyun terapisi alıyor. Gelişimsel oyun terapisi gruplarında 1 psikolog, 1 özel eğitim öğretmeni ve 1 çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı görev yapıyor.

Transfer aracından 4 bin 546 özel birey yararlandı

Hastaneye ulaşımları güç olan özel gereksinimli bireyler için sağlanan transfer aracı hizmetinden 2021 yılında 4 bin 546 özel gereksinimli birey yararlandı. 236 özel gereksinimli bireye ise medikal malzeme desteği sağlandı. Mersin’de yaşayan yürüme engelli bireylerin tekerlekli veya akülü sandalyelerinin bakım ve onarımını Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Geçen yıl 77 engelli bireyin sandalyesi kullanılabilir duruma getirildi.

Engelsiz Yaşam Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin beden eğitim öğretmenleri tarafından 12 yaş altı özel bireylere sportif beceri ve koordinasyon eğitimi kapsamında 2021 yılında 815 seans hizmeti sunuldu. Fitness salonunda ise engelli bireylere yönelik geçen yıl 702 seans hizmeti verildi. Bir işaret dili tercümanının görev yaptığı birimde, 2021 yılı içerisinde 168 özel gereksinimli vatandaşa destek sağlandı.

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Engelsiz Yaşam Merkezinde açılan mesleki, bilgisayar ve hobi kurslarından ise 2021 yılı içerisinde 480 özel birey faydalandı.

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