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Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle iki alışveriş merkezinde resim ve fotoğraf sergileri açıldı. Park ve Bahçeler Dairesi ise kentin işlek noktalarına hem baharın gelişini hem de 8 Mart’ı simgeleyen mor renkte kelebekler yerleştirdi.

MERSİN 05.03.2022, 10:07
Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle iki alışveriş merkezinde resim ve fotoğraf sergileri açıldı. Park ve Bahçeler Dairesi ise kentin işlek noktalarına hem baharın gelişini hem de 8 Mart’ı simgeleyen mor renkte kelebekler yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında oluğu gibi bu yıl da bir dizi etkinlikle kadınların gününü kutluyor. İki alışveriş merkezi ile yapılan iş birliği doğrultusunda açılan sergiler, Mersinlilerden büyük ilgi görüyor. Palm City’de “Tütün’ün Öyküsü” isimli fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunulurken, Sayapark’ta ise 15 ülkeden 20 uluslararası kadın sanatçının resimleri sergileniyor. Sergiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe kadar açık kalacak.

“Emek veren tüm tarım işçilerinin görünür kılmasını istiyorum”

Fotoğraf sanatçısı Yıldız Özlütaş Tutal, tütün işinde emek veren tarım işçilerini 3,5 yıl boyunca fotoğraflayarak, toprağa düşmesinden pazar aşamasına kadar tütünle ilgili tüm işlemleri karelere yansıttı. Fotoğraf sergisi hakkında bilgi veren Tutal, “Burada özellikle tarımı, emeği vurgulamak istiyorum, çünkü çok ciddi anlamda bir emek süreci yaşıyorlar. Benim bu çalışmam 3,5 yılda ancak tamamlanabildi. Bu ikinci sergi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü süresince açık olacak. Herkesi bekleriz” dedi.

İki çocuğuyla birlikte sergiyi gezen Dilara Çakır ise sergiyi çok beğendiğini belirterek, “Çok güzel bir sergi. Baktığım zaman emek verilmiş. Hem yapılan işleme emek verilmiş hem de fotoğrafı çeken kişinin şahsi bir emeği var. İyi çalışılmış, kendilerini buradan takdir ediyoruz. Emek ne olursa olsun her zaman önemli” diye konuştu.

“Her resimde farklı bir hikaye”

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Türkiye Temsilcisi Ressam Seher Söyleme Çelik de fotoğraf sergisinin detayları ile ilgili şunları söyledi:

“Sanat Birliğimizde tüm sanat dallarını içeren çalıştay, sempozyum ve festivallerle sanat dallarımızı ilerletiyoruz. Halkla buluşturuyoruz. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bizler de Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Karma Resim Sergisi olarak katkı sunduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz, farklı bir renk kattığımız için. Bundan sonra da beraber çalışmak isteriz. 15 ülke, 20 sanatçı. Türkmenistan’dan Arnavutluk’a, Rusya’dan Romanya’ya kadar özellikle kadın sanatçılarımızın eserleri ile burada vatandaşlarla bir aradayız. Çok güzel, çok yoğun bir ilgi var. Mersin halkını bekliyoruz. Seçilen resimler; zor durumda olan hem kadınların hem de ülkelerin sanatçılarının resimleri. Özellikle onun için de gelip izlemelerini tavsiye ederim. Her resimde farklı bir hikaye var. Bunun anlamı da çok güzel.”

Büyükşehir Belediyesi, kavşaklara mor renkte kelebekler yerleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ise hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hem de baharın gelişi dolayısıyla kentin işlek noktalarına mor renkli kelebekler yerleştirdi. Taş Bina önü, Balıkçı Barınağı, Muğdat Kavşağı, Göçmen Kavşağı (Adnan Menderes üzeri), Marina önü ve Babil Kavşağına yerleştirilen kelebekler, Park ve Bahçeler Dairesi atölyelerinde üretildi. Ekipler, geçen yıl imal ettikleri ürünleri yeniden revize ederek, vatandaşların beğenisine sundu.

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