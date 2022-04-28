Büyükşehir Belediyesinden zararlılara karşı ilaçlama

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin koordineli çalışmalarıyla yeşil alanlardaki zararlılarla etkin şekilde mücadele ediliyor. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra kent merkezindeki metruk alanlarda bulunan yabani ot ve bitkiler dozer ve greyder yardımıyla bertaraf ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların rahatı ve sağlığı için sazlık ve bataklıklarda kurutma işlemi, yeşil alanlardaki yakağan, mucuk, tatarcık gibi zararlılarla mücadelede ilaçlama yapıyor. Çalışmalarda 10 personel, 2 dozer, 2 greyder, 4 kamyon ve 1 yükleyici yer alıyor.

“Önlemini aldığımızda yaz aylarında vatandaşlarımız rahat bir ortamda vakit geçiriyor”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, “Belli alanlarda yaz aylarında genelde uçkun patlaması oluyor ve bu çevreden çok ciddi şikayet alıyoruz. Biz vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından bu gibi alanları Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile birlikte koordine ediyoruz ve alanı temizleyip vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaz geçirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Genelde uçkun, yakarca dediğimiz şikayetler çok fazla oluyor bu alanlarda. Şimdiden önlemini aldığımızda yaz aylarında da vatandaşlarımız daha rahat bir yaz ortamında vakit geçiriyorlar” dedi.