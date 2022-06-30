Büyükşehir Belediyesinden Yörüklere, hijyen kolisi, oyuncak ve şeker

MERSİN (İHA) – Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerindeki meralarda yaz aylarını geçiren Yörük ailelerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hijyen kolisi, içi şeker dolu su matarası, pazar çantası, çocuklar için oyuncak, kadınların mutfak işlerinde kullanılabilecekleri önlük ve şapkanın yanı sıra Türk Bayrağı dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sorumluluk alanındaki her noktada toplumun değişik kesimlerine yönelik hizmetler devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin havaların ısınmasıyla birlikte Toroslar’ın zirvelerindeki meralara rahatlıkla çıkabilmeleri için geçtiğimiz haftalarda kardan kapanan yolları iş makineleriyle açan Büyükşehir Belediyesi, Yörük ailelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Yörük çadırları tek tek ziyaret edildi

Zorlu doğa şartlarına rağmen Çamlıyayla’nın yüksek kesimlerindeki meralarda yaz aylarını geçiren Yörük ailelerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hijyen kolisi, içi şeker dolu su matarası, pazar çantası, çocuklar için oyuncak, kadınların mutfak işlerinde kullanılabilecekleri önlük ve şapkanın yanı sıra Türk Bayrağı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan ile diğer belediye görevlileri, Çamlıyayla’nın yükseklerinde bulunan Büklüboyun, Koyuneşmesi, Sayındibi, Eğrigöl, Gögere, Karataş, Yazıgöl ve daha pek çok noktada bulunan Yörük ailelerini tek tek ziyaret ederek teslimatlar gerçekleştirdi.

Çamlıyayla Mera Birliği Başkanı Salim Canatan’ı ziyaret eden İmar A.Ş. Genel Müdürü Uyan, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarıyla siz Yörük kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Aşağıdan başladık, buraya kadar geldik. Sizlere Vahap Seçer başkanımızın selamlarını getirdik” dedi.

“Alo dediğimizde yanımızda”

Mera Birliği Başkanı Canatan ise taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Biz de Vahap Başkanıma buradan sizlerin aracılığıyla çok çok selam söylüyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Alo dediğimizde yanımızda; yollarımız açıldı. Vahap başkanımızın bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Bu malzemeler için ayrıca çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Keçi sütünden peynir imal eden Yörük kadınlarından Kevser Kök de “Yollarımızı açtı. Bizler buralara geldik. Hizmetinden memnunuz. Bugün Vahap Seçer başkanımız tarafından malzemelerimiz geldi, memnunuz. Getirenlerden de Allah razı olsun, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.