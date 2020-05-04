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Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARSUS’TA TRAFİK AKIŞINDA SORUN YAŞANAN BÖLGE VE KAVŞAKLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPIYOR. BU KAPSAMDA TARSUS-ÇAMLIYAYLA YOLU İLE ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN CADDESİNİN KESİŞTİĞİ VE ‘KONAK KAVŞAĞI’ OLARAK ADLANDIRILAN NOKTADA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN YENİ PROJE DAHİLİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARSUS’TA TRAFİK AKIŞINDA SORUN YAŞANAN BÖLGE VE KAVŞAKLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPIYOR. BU KAPSAMDA TARSUS-ÇAMLIYAYLA YOLU İLE ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN CADDESİNİN KESİŞTİĞİ VE ‘KONAK KAVŞAĞI’ OLARAK ADLANDIRILAN NOKTADA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN YENİ PROJE DAHİLİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:00
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Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta trafik akışında sorun yaşanan bölge ve kavşaklarda düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Tarsus-Çamlıyayla yolu ile Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin kesiştiği ve ‘Konak Kavşağı’ olarak adlandırılan noktada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni proje dahilinde çalışma başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus’ta trafik akışının güvenli ve seri şekilde yapılabilmesi için sorun yaşanan bölge ve kavşaklarda yeni düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini bağlayan, bunun yanı sıra hem yaylacıların hem de kırsal bölgede yaşayan vatandaşların sıklıkla kullandıkları Atatürk Caddesinin bitiş bölümü ile Konak bölgesine uzanan Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin kesiştiği kavşağa, Büyükşehir ekipleri tarafından yeni düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Aşırı yoğunluk nedeniyle özellikle yaz aylarında zaman zaman kazaların yaşandığı kavşakla ilgili özel olarak hazırlanan proje dahilinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri tarafından altyapı çalışması başlatıldı. Söz konusu kavşak bölgesinde genişletme ve düzenleme çalışması yapan ekipler, hazırlanan projeye göre bordür taş döşemesini gerçekleştirdi. Kavşakta yıpranan asfaltın sökülmesi ve zemin hazırlığı için ağır iş makineleriyle mesai harcayan ekipler, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasını yapacak.

Kavşak düzenlemesiyle birlikte Tarsus-Çamlıyayla yol güzergahı ile Konak bölgesine giriş-çıkış yapacak araçların azami şekilde güvenli geçişleri hedefleniyor.

Öte yandan ekipler, Tarsus’un yeni genişleme alanı olan Konak bölgesinden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin eksik kalan refüj bordür taş döşeme işlemlerini de yerine getiriyor. Söz konusu cadde üzerinde yapılan çalışmalar dahilinde, caddenin Gazipaşa Bulvarı ile kesişme noktasında da düzenleme ve asfaltlama çalışması önümüzdeki günlerde uygulanacak.

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