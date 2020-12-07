Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu üreticilere 9 bin zeytin fidanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi’ kapsamında Tarsus’ta üreticilere zeytin fidanı dağıttı. Mersin’in 11 ilçesindeki bin 45 üreticiyi kapsayan çalışmada toplam 60 bin 120 adet Gemlik ve Sarıulak çeşidi zeytin fidanı çiftçilere ulaştırıldı. Tarsus’ta da farklı mahallelerde üretim yapan 191 üreticiye toplam 9 bin 38 Sarıulak zeytin fidanı dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi’ kapsamında Tarsus’ta üreticilere zeytin fidanı dağıtıldı. Tarsus bölgesine has olan Sarıulak zeytin fidanlarına, bölge çiftçileri yoğun ilgi gösterdi.

Tarsus’ta 191 üreticiye toplam 9 bin Sarıulak zeytin fidanı

Mersin’in 11 ilçesindeki bin 45 üreticiyi kapsayan çalışmada toplam 60 bin 120 adet Gemlik ve Sarıulak çeşidi zeytin fidanı, çiftçilere ulaştırıldı. Tarsus’ta da farklı mahallelerde üretim yapan 191 üreticiye toplam 9 bin 38 Sarıulak zeytin fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtımında konuşan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdür Vekili Abdullah Selçuk Şahutoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, göreve başladığı günden bu yana tarıma büyük önem ve destek veriyor. Yaptığımız projelerde öncelik verdiğimiz nokta, dağıtılan ürünlerin o yöreye veya bölgeye uygun olması. Bu sebeple de 2018 yılında coğrafi işaret alan Tarsus Sarıulak zeytin fidanlarının dağıtımını da Tarsus bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar atalık sarı buğday, lavanta fidesi, nergis soğanı, avokado fidanı gibi bölgelerimize uygun ürünleri seçip, dağıtımını yaptık. 2021 projelerimiz de bölgeye has ürünlere yönelik olacak. Üreticilerimize desteğimiz devam edecek” dedi.

Tarsus’a bağlı Sayköy Mahallesi Muhtarı Rıza Türkmen de bir başka dağıtım noktası olan Ulaş Mahallesinde yaptığı konuşmada, Başkan Seçer’e üreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkmen, “Sarıulak zeytin fidanına bölgemizde oldukça yoğun talep var. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz proje geliştirerek, fidanları üreticilerimizle buluşturdu. Başkan Vahap Seçer’e ve ilgili tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ulaş Mahallesi Muhtarı Gazi Ulaş ise bölgede Sarıulak zeytin rekoltesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Sarıulak zeytin fidelerinin dağıtılması gerçekten güzel. Çiftçilerimiz de memnun” ifadelerini kullandı.