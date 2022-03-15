Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’a yeni okuma salonu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un merkez Altaylılar Mahallesinde yer alan Ötüken Vadi Park içerisine bir okuma salonu kazandırdı. Üst katı kurs merkezi olarak kullanılan binanın alt bölümü okuma salonu olarak dizayn edildi. Okuma salonu, vatandaşların hizmetine girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültürel hayatın canlanması, toplumda okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve özellikle öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışabilmeleri için hizmetler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Tarsus’ta konutlaşmanın hızla devam ettiği ve nüfusun yoğunlaştığı Tarsus’un merkez Altaylılar Mahallesinde bulunan Ötüken Vadi Park içerisine okuma salonu açıldı.

Tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlandı

Muhtardan ve mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen çalışma kapsamında parkın yemyeşil ve güvenli ortamında, üst katı kurs merkezi olarak kullanılan binanın alt bölümü okuma salonu olarak düzenlendi. İçerisine şık ve dekoratif aydınlatma sistemi döşenen okuma salonunda, mutfak, tuvalet, personel ofisi gibi eklentiler de bulunuyor. Klimaları takılan, raflarında birçok kitabın bulunduğu, içecek ikramının yapıldığı ve ferah ortamıyla dikkat çeken okuma salonu, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

“Bu çalışmaları çok önemsiyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Tesisleri Şube Müdürü Ozan Soydan, “Vahap Başkanımızın öncülüğünde kentimizin birçok noktasında, kütüphane projesi kapsamında okuma salonu çalışmaları yapıyoruz. Bugün ise Tarsus ilçemizde Ötüken Vadi Parkı yerleşkesi içerisinde bulunan bir okuma salonunu hizmete açtık. Bu projelerin çok değerli olduğunu düşünüyoruz, çünkü kültür, toplumları anlama ve kaynaştırma sanatıdır; kuşaktan kuşağa, nesilden nesle aktarılan bir yapı taşıdır, felsefedir. O noktada bu çalışmaları çok önemsiyoruz” dedi.

Toplumda kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Soydan, “Bunu çok önemsiyoruz. Buna yönelik de önemli eğitimler, sunumlar yapacağız. Vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendireceğiz. Hem ilköğretim hem lise hem de üniversite çağındaki öğrenciler ve başta okuma-yazma bilmeyen kadınlar olmak üzere tüm vatandaşlarımız için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Gençler ve öğrenciler memnun

Ötüken Vadi Park’a sıkça geldiğini söyleyen 9. sınıf öğrencisi Yaren Kıncak da “Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan okuma salonu çok iyi oldu. Arkadaşlarımla sürekli bu parka geliyordum. Artık geldiğimde güzel bir ortamda ders de çalışabileceğim. Teşekkür ederiz başkanımıza” dedi.

Salonun hizmetlerinden faydalanan Rafet Şenel de “Temiz bir ortam, yeni açılmış zaten. Arkadaşlarımızla birlikte gelerek rahatlıkla kitap okuyabiliriz. Diğer arkadaşları da çağırabiliriz. Klima var, gayet rahat bir ortam” ifadelerini kullandı.