Büyükşehir Belediyesinden sporcu ve antrenörlere 1 milyon 148 bin lira ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı sporcu ve antrenörleri ödüllendirdi. “Başarılı Sporcu ve Antrenör Ödülleri” törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birçok branşta önemli başarılara imza atan sporcu ve antrenörle buluşup ödüllerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 94 sporcu ve 65 antrenöre toplam 1 milyon 148 bin lira verdi.

Ödül törenine, Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ile birçok branşta dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında ödül alan başarılı sporcu ve antrenörler katıldı.

Birçok branşta ödüller verildi

Büyükşehir Belediyesi, dünya şampiyonasından Avrupa ve Türkiye şampiyonalarına kadar birçok branşta başarı gösteren sporcu ve antrenörlere para ödülleri verdi. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında dereceye giren ve rekor kıran sporcuların ödüllerini Başkan Seçer teslim etti. Devamında dağıtılan ödülleri ise törene katılan protokol üyeleri sporculara takdim etti. Ödül töreninin ardından Başkan Seçer, tüm sporcularla fotoğraf çekildi.

“Her şeyin en güzeli sporun, sporcunun dünyasında”

Seçer, törende yaptığı konuşmada, insanın uygulaması gereken temel prensiplerin hepsinin sporda yer aldığını belirterek, “Centilmenlik, sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık, hoşgörü, yardımseverlik hepsi sporun içinde var. Siz muazzam bir hayat yaşıyorsunuz aslında. Her şeyin en güzeli sporun, sporcunun dünyasında” dedi.

Mersin’in spor açısından muazzam bir ortama sahip olduğunu söyleyen Seçer, sporun önemine değinerek, vatandaşlara spor yapmaları için çağrıda bulundu. Seçer, koca koca binalar dikmek yerine park alanı, spor sahası yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bizim tercihimiz paradan yana değil; toplum sağlığı, çevre ve insana saygıdan geçer. Onun için ortak noktada hocalarımla, müdürlerimle birleşiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl 1 milyon 148 bin 200 liralık ödül dağıtımımız olacak”

Başarılı sporcuları ve antrenörleri ödüllendirmek adına bir araya geldiklerini anımsatan Seçer, “Bugün burada 94 sporcumuza, 65 antrenörümüze ödül vereceğiz. Her yıl bunu geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl 1 milyon 148 bin 200 liralık ödül dağıtımımız olacak. Geçen yıla göre birkaç kat artırdık bunu. 2021 yılında 173 kulübümüze 1 milyon 456 bin lira desteğimiz olmuştu. Ekim ayı içerisinde amatör spor kulüplerimize de desteğimizi yapacağız. Bu yıla uygun, en azından yaralarına merhem olacak bir rakamı belirleyeceğiz” diye konuştu.

“13 ilçede her uygun okulda kapalı spor salonu yapacağız”

Dünya görüşünün bile bir belediyenin spora bakışını etkilediğini belirten Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gittiklerini vurguladı. Mersin’de spor akademileri ve askeri liseler için polislik ve bekçilik sınavına hazırlanan gençlere yeni uygulamaya konulan bir çalışmayı duyuran Seçer, şöyle devam etti: “Bu sınavlara girecek gençlerimize ücretsiz kurslar veriliyor; bu sınavlara hazırlıyor. Kurslarımız 6 Haziran’dan itibaren başlayacak. Bir gencimiz spor akademisine hazırlanıyor, gelecek ücretsiz olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi spor kurslarından faydalanacak ya da spor akademisine hazırlanıyor, yine aynı şekilde faydalanabilecek. İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Aramızda bürokratlar bir çalışma yaptılar, bir protokol yaptık. Büyüklüğü ve avlusunun yüz ölçümü yeten okulları beraber belirleyeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oraya uygun bir kapalı spor salonu yapacağız. 13 ilçede her uygun okulda kapalı spor salonu yapacağız. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapacağız.”

“Tesislerimizin aktif olması için her türlü katkıyı yapmaya hazırız”

Seçer, 2013 Akdeniz Oyunlarında Mersin’e 500 milyon lira para harcandığını anımsatarak, “Bu tesislerin Mersin’de olması bizim için muazzam bir şans ama o tesisler kullanılmazsa, bakım yapılmazsa çürür. O da milli servettir. Biz de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Zaten iş birliğimiz var. Spor İl Müdürümüz de bu konuyu gayet iyi biliyor, konusuna da hakim. Her zaman iş birliği içerisinde o tesislerimizin aktif olması ve ilgisizlikten deforme olmaması için her türlü katkıyı yapmaya hazırız” dedi.

Sporu ve sporcuyu desteklemek adına yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Seçer, “3 bin kişi kapasiteli çok amaçlı modern bir spor salonu planlıyoruz. Bu proje şu anda planlama aşamasında. Mevcut Macit Özcan Spor Tesislerimizde bazı revizyonlar yapacağız. Orada tamamen spora dönük bazı ilave birimler yapılacak ve çok daha aktif hale gelecek. Yaz okullarımız yine faaliyette olacak, haziranda açıyoruz” diye konuştu.

Avrupa Bisiklet Rota Ağı için Mersin’de çalıştay yapılacak

Seçer, bisiklet yollarını önemsediklerini ve toplam 586 kilometre hedeflediklerini kaydederek, uluslararası rota için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Seçer, “Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı, önemli bir turizm faaliyeti. Bisikletçiler, Avrupa’nın her ülkesini geziyor. Bu rota ağını belirleyen kurumlar ve kuruluşlarla 28-29 Haziran’da Mersin’de bir çalıştay yapacağız; bizi Avrupa Bisiklet Rota Ağına alsınlar diye. Yani Avrupa’da bütün ülkeleri gezen bisikletçiler Mersin’e de uğrasın. Burada bir güzergah içerisinde bir kent olsun. Mersin turizmine muazzam bir katkı yapacağını düşündüğümüz bir çalışma. Yine Pro Beach Plaj Voleybolu bu yıl yapılacak. Tarsus Yarı Maratonumuz bu yıl eylül ayında olacak. Kilikya Ultra Maratonu 24-26 Eylül’de yapılacak. Pandemiden dolayı yapamadığımız Tour Of Mersin’in 6’ncısını 2023 yılında düzenleyeceğiz. Yine Uluslararası Mersin Maratonunun da 9’uncusunu 2023 yılında tamamlamış olacağız. Her şey sizler için, her şey yurttaşlarımız, ülkemiz, insanlık için. Sporcu olarak emin olabilirsiniz ki, en etkin, en yetkin siyasetçiden çok daha fazla insanlığa katkı yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir de Mersin’in sporu çok seven bir kent olduğunu belirterek, “Diyoruz ki, Mersin doğal bir sporcu fabrikası. Türkiye’de bu konuda ender olan yerlerden biridir Mersin. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca ise Mersin’in birçok ilde sahip olmayan tesislere sahip olduğunu ifade ederek, “O açıdan bu ilde görev yapmaktan dolayı kendimi şanslı addediyorum. Bu açıdan sizler de bu şehirde okuyan, eğitim gören öğrenciler olarak şanslısınız. Nitekim 2013’ten itibaren göstergelere bakıldığında ciddi olarak şehirdeki spor aktiviteleri, heyecanı aynı şekilde yansımakta” diye konuştu.