Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere kent turu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin ‘Kent Turu’ projesinin dördüncü gezisi yapıldı. Geziye merkez Akdeniz ilçesindeki Şehit Recep Aslan İlkokulundan öğrenciler katıldı. Daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerin de yer aldığı gezi kapsamında sinemada film izleyen çocuklar, Mersin Arkeoloji Müzesini de ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin ‘Kent Turu’ projesi devam ediyor. ‘Kırsal Mahalle Okulundan Merkeze Öğrenci Getirme Projesi’ kapsamında hazırlanan gezi programları ile kırsal mahallerde veya ilçelerde eğitim gören sosyoekonomik düzeyi düşük öğrencilerin kente dair tarihi ve kültürel değerleri görmeleri, Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri ve MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini görmeleri amaçlanıyor.

Kent Turu kapsamında, Şehit Recep Aslan İlkokulundan gelen öğrenciler, ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini ziyaret etti. Bir alışveriş merkezindeki sinemada ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ isimli animasyon filmini izleyen çocuklar, önce AVM’yi, ardından Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.

“Farklı projelerle öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, 2022 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanındaki hizmet yelpazelerini genişletmeye devam ettiklerini belirterek, “2020 Kasım ayında açtığımız MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi bugün itibariyle 600’den fazla öğrenciye ulaştı. Ama hala ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde hizmetimize ulaşamayan öğrencilerimizin var olduğunu bilmek bizleri ‘Kent Turu’ gibi projeleri yapma konusunda cesaretlendiriyor. Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen bir anlayışla çocukları bulundukları ilçelerden veya kırsal mahallelerden getirerek hem eğitim hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmelerini hem şehrimize ait değerleri görmelerini hem de sinema gibi etkinliklere katılarak hoşça vakit geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

“Çocuklar ilk defa sinema deneyimi kazanmış oldu”

Sınıf Öğretmeni Meriç İnan da ‘Kent Turu’nu duyunca öğrencileri bu geziye götürmek istediğini dile getirerek, “Çocuklar ilk defa sinema deneyimi kazanmış oldular. Çok heyecanlandılar, çok mutlu oldular. Ardından bir yemek düzenlendi. Arkeoloji Müzesine geldik. İlk defa bir müze gezisinde bulundular. Burayı gezdiler. Eskiden insanların kullanmış olduğu aletleri incelediler. Şaşırdılar ve geziden çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar” diye konuştu.

“Ekran kocamandı”

Öğrencilerden Mehmet Durmuş ise özellikle sinemada yaşadığı deneyimi heyecanla anlatırken, “İlk önce MERCİ’ye gittik. Ondan sonra sinemaya geldik. Güzel bir deneyimdi. Sinemaya geldiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım, çünkü ekran kocamandı” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esma Yıldız da “Arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok mutlu hissediyorum. Belki bir daha geliriz” dedi.