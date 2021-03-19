Büyükşehir Belediyesinden ‘Miyav Park’ açıklaması

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Miyav Park’ın kapatılmasına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park içinde kurulan Miyav Parkın, amacı dışında kullanılmaya başlandığı, evde bakılamayan ya da kaza geçiren kedilerin de buraya bırakıldığı ve olumsuz hijyen koşulları nedeniyle birçok kedinin hastalandığı, bu nedenle parkın kaldırıldığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kurulan Miyav Parkın, kedilerin barınma ve beslenmelerini sağlamak, oyun alanları ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere uygulamaya konulan bir proje olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Ancak, özellikle bazı vatandaşların tüm uyarılara karşın Miyav Parkı poliklinik hizmeti veren bir yer olarak görmeleri sonucu Miyav Park, hasta ve kazalı kedilerin bırakıldığı bir yer halini almıştır. Sahipsiz yavru kediler, evde bakılamayan kediler ve sokak kedileri Miyav Parka yerleştirilmeye başlanmıştır. Bilinçsiz vatandaşlar tarafından kedilerin yemeleri için yemek artıkları gelişigüzel bırakılmış, hijyen ve çevre kirliliği açısından oluşan olumsuz tablo kedilerde özellikle ağız enfeksiyonuna neden olarak sağlık durumlarını olumsuz etkilemiştir. Hayvan severler tarafından bu durum sık sık belediyemize şikayet edilmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, bu durum nedeniyle bazı hayvanlar da tedavi göremeden ölmüştür. Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Miyav Parkın temizliği ile mama ve su ihtiyacı düzenli olarak karşılanmasına rağmen, hayvan sever vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda, artık amacı dışında kullanılmaya başlandığı görülen Miyav Park alanının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, tüm sokak hayvanları için veterinerlik ve bakım hizmetlerinin sunulduğu belirtilen açıklamada, “Tedavileri bittikten sonra ortama bırakılan hayvanların bakım ve beslenmelerini sağlamak üzere besleme odakları oluşturulmakta, mama ihtiyacı belediyemiz tarafından temin edilerek yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak beslenmeleri sağlanmaktadır. Miyav Parkın yerine sahil bandında 10 noktaya yerleştirilen Kedi Evleri ile yeni beslenme ve barınma odakları oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede bölgeye 8-10 hayvan kapasiteli ve 4 kattan oluşan daha modern Kedi Evleri konulmuştur. Kedilerin yeni yuvalarının zeminine keçe kumaştan bir malzeme yerleştirilmiştir. Kirlendiği takdirde daha kolay biçimde temizlenen Kedi Evlerinin zemini, olası hastalıkların da önüne geçilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda Kedi Evlerinin teras bölümünün üst tarafına yerleştirilmiş olan suni çim ile hayvanların burada oyun oynamaları ve tırmanmaları sağlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.