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Büyükşehir Belediyesinden mahalle mutfaklarında vatandaşa kaz etli pilav

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesinde ‘kaz etli nohutlu pirinç pilavı’ pişti. Kazanç Projesiyle üreticiye 10 bin adet kaz desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk meyvelerini aldı. Yetişen kazların bir kısmı zincir marketlerde satılırken, bir kısmı da belediyenin aşhanesinden vatandaşların mutfağına ulaştı. Vatandaşların büyük çoğunluğu, Mahalle Mutfaklarında 3,5 TL’ye ilk kez kaz eti tattı.

MERSİN 04.03.2022, 11:51
Büyükşehir Belediyesinden mahalle mutfaklarında vatandaşa kaz etli pilav

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesinde ‘kaz etli nohutlu pirinç pilavı’ pişti. Kazanç Projesiyle üreticiye 10 bin adet kaz desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk meyvelerini aldı. Yetişen kazların bir kısmı zincir marketlerde satılırken, bir kısmı da belediyenin aşhanesinden vatandaşların mutfağına ulaştı. Vatandaşların büyük çoğunluğu, Mahalle Mutfaklarında 3,5 TL’ye ilk kez kaz eti tattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aşhane, Mersinlilere farklı bir lezzet sundu. ‘Kazanç Projesi’ kapsamında üreticiye dağıttığı 10 bin adet kazın ilk meyvelerini alan Büyükşehir Belediyesi, bu proje kapsamında almış olduğu kaz etlerini Aşhanede pişen yemeklerde kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, 2021 yılında hayata geçirdiği Kazanç Projesi kapsamında 50 mahallede 76’sı kadın olmak üzere dar gelirli 100 üreticiye toplam 10 bin adet kaz ve 50 ton yem desteği sağladı. Kısa süre içerisinde ilk yumurtalarını vermeye başlayan proje kapsamında yetiştirilen kazların bir kısmı Mersinden Kadın Kooperatifinin girişimiyle zincir marketlerde satılmaya başlandı.

Kazlar, Aşhaneden vatandaşın mutfağına ulaştı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Mersin’de nadir bulunan kaz etini Mersinlilerle buluşturmak amacıyla harekete geçti. Aşhanede, proje kapsamında üretilen kazlardan elde edilen etlerle ‘kaz etli nohutlu pirinç pilavı’ pişirdi. Yapımı yaklaşık 10 saat süren yemek özenle paketlendi. Yemekler 30 noktadaki Mahalle Mutfağı ile Gülnar’daki Mobil Mutfak Tırından vatandaşlara 3,5 TL’ye sunuldu.

“Kaz etinin devamı gelecek”

Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, kaz etiyle pişirimlere başladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza güzel, besleyici değeri yüksek bir pilav sunuyoruz. Kaz eti çok nadir bulunan, buralarda çok tanınmayan bir besin. Kalsiyum ve fosfor yönünden zengin, bu da kemiklerin gelişimine katkıda bulunuyor. B6 vitamini yönünden zengin, bu da bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor. Vatandaşlarımızı bu farklı lezzetle buluşturmak istiyoruz” dedi.

“Tavuk gibi değil, yapım aşaması biraz zor”

Kaz etli nohutlu pirinç pilavının yapım sürecini anlatan Aşhanenin Ustabaşı Durdu Gürbüz de “Kaz, tavuk gibi değil, yapım aşaması biraz zor, haşlama süresi uzun. Kazlarımızı 8-10 saat öncesinden derin dondurucudan çıkartıp oda sıcaklığında beklettik. 3 saat gibi bir süre haşladık. Kazlar haşlanırken pilavımızı hazırladık, nohudumuzu haşladık. Pişen kazları tiftikleyip pilavımızın üzerine döktük. Aşhanede pişip vatandaşa ulaşıncaya kadar yapım aşaması yaklaşık 9-10 saatimizi aldı” diye konuştu.

Diğer günlerde et kavurma, fırında tavuk, orman kebabı, etli bezelye, taze fasulye ve kıymalı makarna gibi yemekler pişirdiklerini de belirten Gürbüz, “Bugün de menümüzde kazlı pilav var. Vatandaşlarımızın tatması adına böyle bir hazırlık yaptık. Biz çok beğendik, umarız vatandaşlarımız da beğenir” ifadelerini kullandı.

“İlk defa kaz yiyeceğim”

Kaz etli nohutlu pirinç pilavının vatandaşlara ulaştırıldığı Mahalle Mutfağı noktalarından bir tanesi de merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi oldu. 3,5 TL’ye 3 çeşit yemek satın almak için sıraya giren vatandaşların büyük çoğunluğu daha önce kaz etini hiç tatmadıklarını belirtti. Vatandaşlardan Gülsüm Öztürk, “Hiç duymadım, ilk defa yiyeceğim. Menüde kazlı pilav, çorba ve ayran var. Merak ediyorum” derken, Mehmet Sarıkaya ise “Ben ilk defa kaz yiyeceğim” diye konuştu.

Ekrem Elçi, tadını merak ettiğini vurgulayarak, “İlk defa yiyeceğiz. Allah razı olsun Vahap Seçer’den. Garibanın yüzünü güldürüyor. Bakacağız, inşallah güzeldir” dedi.

“Biz tavuğu zor yiyoruz, kazı nereden bulacağız?”

Vatandaşlardan Fatma Küçük, vatandaşların ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık tavuk eti bulmakta dahi zorluk yaşadığına dikkat çekerek, “Biz tavuğu zor yiyoruz, kazı nereden bulacağız? Yine Büyükşehir Belediyemize şükredelim. Hiç yemediğimiz için tabii ki merak ediyoruz. Tadına, lezzetine bakmak için alıyoruz. Belediyemize şükürler olsun ki bize bu fırsatı tanımış” dedi.

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