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Büyükşehir Belediyesinden kadınlara ücretsiz pilates aktivitesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezinde haftanın 3 günü ücretsiz “Yetişkin Pilates” aktiviteleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun’un eşliğinde yapılan aktivitelerde yer alan annelerin çocukları ise aynı sırada “Eğitsel Çocuk Oyunu” etkinliklerine katılabiliyor.

MERSİN 23.12.2021, 10:52
Büyükşehir Belediyesinden kadınlara ücretsiz pilates aktivitesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezinde haftanın 3 günü ücretsiz “Yetişkin Pilates” aktiviteleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun’un eşliğinde yapılan aktivitelerde yer alan annelerin çocukları ise aynı sırada “Eğitsel Çocuk Oyunu” etkinliklerine katılabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Mersin Etkinlik ve Sanat Merkezinde çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri ücretsiz “Yetişkin Pilates” dersleri gerçekleştiriliyor. Kültür Park içerisinde gerçekleşen aktivitelere kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Anneler pilates aktivitelerine katılırken, çocukları ise aynı sırada “Eğitsel Çocuk Oyunu” etkinliklerinde keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

“65 yaş ve üstü gelenimiz oldukça fazla”

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun’un eşliğinde gerçekleştirilen aktiviteler, çarşamba ve perşembe günleri saat 09.30’da, cumartesi günü ise saat 09.00’da başlıyor. Yaklaşık 50 dakika süren derse katılanlardan herhangi bir ücret alınmazken, çocuklar ise görevli personel eşliğinde keyifli aktivitelere katılabiliyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni İmren Uzun, aktivite sırasında bel ve boyun fıtığı olanlarla özel ilgilendiklerini belirterek, “Çok güzel dönüşler alıyoruz. Mesela 65 yaş ve üstü gelenimiz de oldukça fazla. Daha çok kas oranları azalan ve kemik erimesi yaşayanların kaslarını güçlendirerek, yaşam kalitelerini artırmak için spora yönlendiriyoruz. Aynı zamanda annelerimiz burada spor yaparken çocuklarımız da yan tarafta atölyelerimize katılıyor” dedi.

“Belimde fıtık var ve 2,5 aydır pilates sayesinde ağrılarımdan kurtuldum”

Yaklaşık 2,5 aydır pilates aktivitesine katıldığını belirten Yağmur Çakar, “Belimde fıtık var. Pilates çok iyi geliyor. 2,5 aydır geliyorum ve pilates sayesinde ağrılarımdan kurtuldum. Belimde rahatsızlık olduğu için İmren Hoca da benimle ekstra ilgileniyor. Doktora gittim, fizik tedavi önerdiler. Onu uyguladım. Daha sonra doktorum en iyinin pilates olduğunu söyledi, evde uygulamamı istedi. Evde çok zorlandım, uygulayamadım. Pilates, salonlar ve stüdyolarda da çok pahalı bir spor. Aylık gerçekten uçuk fiyatlar istiyorlar ama burada ücretsiz. Bir defa hayat kalitem arttı. Sabahları güne güzel uyanıyorum. Evde temizlik yaparken ağrı hissetmiyorum. Deniz kenarında, güneşe karşı, palmiyelerin altında. Parayla yapsak herhalde bu kadar güzel olmaz” diye konuştu.

Kızı Irmak’la birlikte derslere gelen Alev Kılıç ise kendisinin pilates yaptığı sırada çocuğuyla ilgilenilmesinden memnun olduğunu vurgulayarak, “Huzurluyum, güvende olduğunu biliyorum. Bakıp da kontrol bile etmiyorum. Gayet huzurlu, rahat. O da mutlu bundan” ifadelerini kullandı.

Kılıç, pilatesin kendisini motive ettiğini de dile getirerek, “Hem iyot hem doğa hem gökyüzü hepsi bir arada. İnsana daha çok moral veriyor, daha çok motive ediyor. Ruhen gayet iyi geliyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kadının güçlü olması zaten otomatik olarak herkesi etkiliyor. Kadın mutluysa herkes mutlu, herkes daha güçlü” diye konuştu.

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