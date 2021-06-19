Büyükşehir Belediyesinden babalara özel etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Babalar Günü’ dolayısıyla yaşlı babalar için iki ayrı etkinlik düzenledi. Bu özel gün öncesinde huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Emekli Evinde ise babalar için konser düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Babalar Günü’ dolayısıyla yaşlı babaları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi ekipleri Kemal Şahin Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, yaş almış babalara çiçek ve temizlik kitlerinden oluşan özel bir paket dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri ise merkezde yer alan Emekli Evi’nde yaş almış babalara müzik ziyafeti yaşattı.

“Tüm gücümüzle yaşlı vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Yaşlı Destek Biriminde görevli Cihan Tanrıverdi, “Başkanımız Vahap Seçer’in selamlarını ve hediyelerini yaşlılarımıza getirdik. Yaşlı Destek Birimi olarak 13 ilçede ulaşmadığımız, hizmet vermediğimiz, dokunmadığımız yaşlı kalmamasını amaçlıyoruz. Evde bakım, evde temizlik, evde fizyoterapi, ambulans ve doktor hizmetleri, evde tadilat hizmetleri sağlıyoruz. 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan veya bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Bu hizmet üzerinde özenle durduklarını belirten Tanrıverdi, “Mahalle mahalle muhtarlarla görüşüp mümkün olduğunca tüm gücümüzle yaş almış vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yad edilmek harika ötesi bir şey”

Kemal Şahin Bakım Yurdunda kalan Ali Dağtekin de “Böyle bir etkinlik yaparak bizleri hatırlamanız çok güzel bir ayrıcalık. Böyle bir günde hatırlanmak, anılmak hele Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yad edilmek harika ötesi bir şey” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dağtekin, Mersin’de yaşlılara yönelik hizmetin olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Yollarda yaşlı bakım araçlarının görülmesi, bütün ilçelerde yaşlı insanlara ulaşılması gerçekten çok takdire şayan bir davranış. İnsanlar çok memnun. Evlerinde yalnız insanlara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Anneler Günü, Babalar Günü ve diğer günlerde hatırlanmak bunlar çok güzel şeyler. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Düzenlenen etkinlikten keyif aldığını belirten Servet Bulutlu ise “Hepimiz duygulandık, mutluyuz” diye konuştu.

Emekli Evinde düzenlenen etkinlik yaşlıları mutlu etti

Mersin Emekli Evinde Babalar Günü için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından dolu dolu bir etkinlik düzenlendi. Katılımın fazla olduğu etkinlikte müzik dinletisi ile güzel vakit geçiren yaşlı babalar, okudukları şiirlerle duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş de katıldı.

“Sizin aydınlık yüzlerinizi gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz”

Etkinliğe katıldığı için duyduğu mutluluğu ifade eden Gündeş, “Sizin aydınlık yüzlerinizi gördüğümüz zaman gerçekten mutlu oluyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri Yenice’den Anamur’a kadar sürdürmek istiyoruz. Yaşamın bu kadar ağır ve öteki yüzüne rağmen sizi huzurlu ve mutlu olarak görmek istiyoruz. Hep birlikte umarım bunu yaşarız. İyi ki varsınız” dedi.

“Babalar Günü ile birleştirerek ruhlarını müzikle besleyelim istedik”

Emekli Evi sorumlusu Gülşah Arslan da “Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına alan pandemiden en çok emeklilerimiz etkilendi. Karantinadan, sokağa çıkma yasaklarından en fazla etkilenen grup bu grup oldu. Normalleşmeyle birlikte biz de onların ruhsal, mental yorgunluklarına bir nebze olsun dokunabilmek istedik. Bunun için de önümüzde yine çok güzel bir gün; Babalar Günü vardı. Babalar Günü ile birleştirerek ruhlarını müzikle besleyelim istedik. Vahap başkanımızın da onlara sevgi ve selamlarıyla birlikte hediyeler sunmak için burada toplandık” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Özlem Yaşar ise pandemiyle birlikte yaş almış vatandaşların evlerinde kapalı kalmalarından dolayı çok bunaldıklarını belirterek, “Onları bu bunalımdan kurtarmak, evlerinden çıkarmak amacıyla böyle bir etkinlik planladık. Canlı müzik eşliğinde onlarla bir araya geldik, mutluyuz” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda yaşlı babalara hediyeler verildi.