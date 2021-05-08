Büyükşehir Belediyesi, Yenice Atatürk Bulvarını yeniliyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki Atatürk Bulvarında yenileme çalışması başlattı. 2,7 kilometre uzunluğundaki bulvarda yıpranan kaldırım ve refüj taşlarının sökümüne başlayan ekipler, yıpranan yol yüzeyini kazıdıktan sonra yapılacak çalışmayla yolu daha konforlu bir hale getirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerdeki birçok cadde ve bulvarda yenileme faaliyetleri tamamlanırken, Anamur’dan Tarsus’a kadar kırsal ilçelerde de yol düzenleme atağı sürüyor. Belediye, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için cadde ve bulvarlar üzerinde yıpranan zeminleri sökerek yenilerken, yayaların uygun kullanımı için de kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Yenice’de yenileme çalışması başladı

Mersin’in en doğu sınırını oluşturan Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesinde 2 bin 700 metre uzunluğundaki Atatürk Bulvarında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Yenice’nin Tarsus yönü girişinden başlayıp, Adana istikameti çıkışına kadar uzanan ve trafik akışının yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde yıpranan kaldırım ve refüj taşlarının sökümü gerçekleştiriliyor. Ekipler, yıpranan yol zeminini de kazıyarak yenileyecek.

Yeniden kaldırım döşeme faaliyetinin başladığı çalışma kapsamında yıpranan yol zeminine söküm işleminin ardından revize ve sıkılaştırma uygulaması da yapılacak. Refüj taşlarının yenilenmesinin ardından da yol düzenleme işlemi yapılacak.

Uğur Mumcu Bulvarı da yenilenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından Yenice Atatürk Bulvarındaki çalışmanın ardından mahalle içerisinden kuzey-güney doğrultusunda geçen Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde de kaldırım ve yol yenileme işlemi yapılacak.