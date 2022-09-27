Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencileri otogarda karşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de üniversite kazanan öğrencileri Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) karşılıyor. MEŞOT’a açtığı stantta, otobüsten inen öğrencileri ve ailelerini karşılayan Sosyal Hizmetler Dairesi personeli, hem Mersin’i tanıtıyor hem de Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetlerini anlatıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, stantta bilgilendirilen öğrenci ve ailelere, gidecekleri lokasyona en kolay nasıl ulaşacakları konusunda yönlendirme yapılırken, ulaşım hizmetinden de ücretsiz faydalanmaları sağlanıyor. Gelen yolcu peronundaki alanda karşılanan öğrenci ve ailelerine, bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra çeşitli ikramlar da sunuluyor. Böyle bir uygulama ile ilk defa karşılaştıklarını söyleyen öğrenci ve velileri de Mersin’e gelir gelmez aldıkları hizmetten son derece memnun olduklarını ifade ediyorlar.

Öğrenciler, ilk kez geldikleri şehirde, yalnız olmadıklarını hissediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Rehber Öğretmen Duygu Çeviker, “Üniversite tahsili için başka şehirlerden Mersin’e gelen öğrencileri MEŞOT’ta kurulu standımızda karşılıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin kız ve erkek öğrenci yurtlarından, Çamaşır Kafe, Mahalle Mutfakları, sıcak çorba ikramı, ulaşım ve sosyal tesis, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile Kariyer Merkezi hizmetlerini öğrencilere anlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bu projelerle öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Mersin gerçekten bir öğrenci kenti haline geldi. Bizler de MEŞOT’ta kurduğumuz stantta, tüm öğrencilerimize bu bilgilendirmeleri yapıyor ve gidecekleri lokasyona ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çeviker, öğrencilerden aldıkları tepkilerin de olumlu olduğunu söyleyerek, “İlk defa geldikleri bir şehirde böyle sıcak karşılanmak, elbette hoşlarına gidiyor. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ettiklerini iletiyorlar. Ayrıca kendilerini şanslı hissettiklerini söyleyerek, ‘İyi ki Mersin’e geldik’ diyorlar” dedi.

“Güzel hissettirdi, değerli hissettirdi”

Otogardaki karşılamadan son derece memnun olduğunu söyleyen Kader Gözey de “Daha önce otogarlarda bulundum ama böyle bir karşılamaya denk gelmemiştim. Güzel hissettirdi, değerli hissettirdi. Broşürü biraz inceleme fırsatım oldu. Dikkatimi çeken toplu taşıma ücretleri ve yemek ücretleri oldu. Bunlar benim kullanabileceğim avantajlar. Öğrencilere her konuda destek oluyorlar, üniversite tercihi yapan arkadaşlarımıza da Mersin’i öneriyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan ve Mersin’de Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Sena Kheirkhah ise otogarda karşılanmasına şaşırdığını belirterek, “Burada diş hekimliği olduğu için buraya geldim ve Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlara çok şaşırdım ve mutlu oldum. Salonlarda ders çalışma imkanı var, 3,5 TL’ye 3 kap yemek var. Öğrenciler için çok harika bir fırsat bence. Çok teşekkür ederim Büyükşehir Belediyesine” dedi.