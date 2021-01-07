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Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Adile Hala Caddesinde zemin yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

MERSİN 07.01.2021, 10:25
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Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Adile Hala Caddesinde zemin yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve ovada bağlı mahalle yollarında yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kent merkezlerinde de kavşak düzenleme ve cadde yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Tarsus kent merkezinde 4 ayrı noktada düzenleme faaliyeti yerine getiriliyor.

Adile Hala Caddesi tamamen yenilendi

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus’ta oldukça yoğun şekilde kullanılan ve zemini oldukça kötü durumda olan Adile Hala Caddesi üzerinde zemin yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Caddenin yıllardır süren asfalt sorunu sona erdi.

Tarsus kent merkezinde yer alan Duatepe Mahallesi ve Gözlükule Mahallesinin ortasından geçen ve İsmet Paşa Bulvarı ile Sait Polat Bulvarını bağlayan ana arter konumundaki Adile Hala Caddesinde oldukça yıpranan kilitli parke taşlarını söken ekipler, yolun altyapı eksiklerini giderip, yol kotunu revize ederek birinci sınıf sıcak asfaltla kapladı. Çalışmalar kapsamında caddenin her iki tarafındaki kaldırımlar da sökülerek, yayaların ve özellikle özel gereksinimli bireylerin rahat geçiş yapabileceği şekilde yeniden yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı yol trafiğe açıldı.

Kaldırımlar hızla onarılıyor, yenileniyor

Ekipler, Altaylılar Mahallesinde kaldırım bulunmayan 02110, 0290 ve 02125 sokaklarda erişilebilir standartlara uygun şekilde inşa ettiği kaldırım çalışmasını tamamlarken, Mithatpaşa Mahallesi Tataristan Caddesi ve Anıt Mahallesi Zafer Caddesinde de standartlara uygun olmayan kaldırımları yeniliyor. Bu caddelerde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla kaplama gerçekleştirilecek. Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde de eksik olan kaldırımlar tamamlanıyor.

“Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Adile Hala Caddesinin oldukça yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, “Duatepe Mahallesi ile Gözlükule Mahallesini ayıran Adile Hala Caddesindeyiz. Burada tabiri caizse yeniden bir yapılanmaya gittik. Altyapısıyla, kaldırımıyla, engelli bireylere uygun kaldırımıyla sıfırdan bir asfalt dökümü de gerçekleştirdik. Duatepe Mahallesine ve Gözlükule Mahallesi sakinlerine hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Biz imkanlarımızı sonuna kadar kullanmakta gayret içerisindeyiz. Umut ediyorum ki vatandaşlarımız yapılan bu hizmetlerden memnunlardır” dedi.

Adile Hala Caddesine 30 yıl aradan sonra asfalt döküldüğüne dikkat çeken Duatepe Mahallesi Muhtarı Kemal Arslan da “Asfalt yapıldı, kaldırımlar yenilendi. Mahallemiz daha önce böyle bir hizmet görmemişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mahalle esnafından Emrah Bozan ise çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, “Yolumuz kötüydü, şimdi çok iyi. Allah razı olsun” dedi.
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