Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesinde yüksek katlı binaların bulunduğu 02110. Sokak üzerinde yol ve kaldırım düzenleme ile yağmur suyu tahliye sistemi döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelinde cadde, bulvar ve grup yollarında bakım ve iyileştirme çalışması yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yeni yerleşim bölgelerindeki yol ve kaldırımlarda da düzenleme ve yağmur suyu tahliye sistemi döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Altaylılar Mahallesi 02110. Sokak üzerinde kapsamlı yol çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Altaylılar Mahallesinde çevresinde yüksek katlı binaların bulunduğu 02110. Sokak üzerinde altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu hattı döşeme ve kaldırım yapım faaliyeti gerçekleştirmişti. Standartlara uygun şekilde zemin düzenlemesi ve yağmur suyu tahliye sistemleri döşenen, yayalar ve özel gereksinimli bireylerin rahatlıkla geçiş yapabilecekleri kaldırımları yapan Büyükşehir ekipleri, 02110. Sokakta düzenleme çalışmalarını tamamladı. Son olarak yol çizgileri de çekilen yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tarsus’ta geçtiğimiz günlerde Duatepe ile Gözlükule mahallelerinin sınırını oluşturan Adile Hala Caddesi, Mithatpaşa Mahallesinde Tataristan Caddesi ve Anıt Mahallesinde yer alan Zafer Caddesinde standartlara uygun şekilde kaldırım ve yol yenileme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Fahrettinpaşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesinde 35 yıldır ilk kez kapsamlı yol düzenleme çalışması gerçekleştirmiş oldu.