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Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta LGS hazırlık kurs merkezi açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Belediye, Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesine de 8’inci sınıf öğrencilerinin eğitim alacağı LGS’ye yönelik hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açtı.

MERSİN 06.01.2022, 09:39
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta LGS hazırlık kurs merkezi açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Belediye, Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesine de 8’inci sınıf öğrencilerinin eğitim alacağı LGS’ye yönelik hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği için özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin yararlandığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine yeni şubeler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Tarsus’ta liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için bir kurs merkezi açıldı.

Mithatpaşa Mahallesindeki kurs merkezinde 8 derslik yer alıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde, Tarsus’ta dezavantajlı mahalleler arasında yer alan Mithatpaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde LGS’ye hazırlanan öğrencilere hizmet veren bir kurs merkezi açıldı. Kolay ulaşılabilir noktada açılan kurs merkezinden çevrede bulunan diğer mahallelerde yaşayan öğrenciler de faydalanabilecek. Kurs merkezinde 8 derslik yer alıyor.

Yıl sonuna kadar tüm derslerin birebir anlatımı, ücretsiz deneme sınavları, rehberlik hizmetleri ve aile ziyaretlerinin gerçekleştirileceği kurs merkezinde, kadın ağırlıklı eğitim kadrosu bulunuyor. 6’sı kadın olmak üzere 8 öğretmen ve 2 kadın personelin görev yaptığı kurs merkezi, iyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor.

“Öğrencilerimizi başarıya hazırlıyoruz”

Mithatpaşa Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi sorumlusu Aycan Uçar, tempolu bir şekilde eğitime başladıklarını ifade ederek, “Hem sosyoekonomik hem başarı durumu göz önüne alınarak, hiçbir ücrete tabi olmadan verdiğimiz bu eğitimin bir parçası olduğumuz için çok şanslıyız. Kadın ağırlıklı bir kurumuz. Böyle bir ortamda çalıştığımız için biz de çok mutluyuz. Öğrencilerimizi başarıya ulaştırmanın yanında onlara sosyal bir ortam hazırladığımız ve onların hedeflerine bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyuz. Bize bu şansı veren Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“Vahap Seçer başkanımız böyle bir imkan verdiği için çok şanslıyız”

Bir çocuğu Mithatpaşa Mahallesindeki LGS kurs merkezine, diğer çocuğu ise Öğretmenler Mahallesinde bulunan üniversite hazırlık kursuna giden Özden Avcıoğlu ise “Bu maddi imkanlar doğrultusunda paralı bir dershaneye gönderme imkanımız yok kesinlikle. Vahap Seçer başkanımız böyle bir imkan verdiği için çok şanslıyız. Uzun zamandır da LGS’ye hazırlanan kızımızın bu dershaneye gelmesini bekliyorduk, çok şükür açıldı. Çocuğumuz da çok memnun. Diğer kızımız da üniversiteye hazırlanıyor. Çok şanslıyız. Çocuklarımız da çok motive bu konuda” diye konuştu.

Öğrenciler LGS kurs merkezlerinden memnun

Öğrencilerden Hayrünnisa Özkütük de kurstan çok memnun olduğunu söyleyerek, “Öğretmenlerim, arkadaşlarım çok sevecen. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Verilen eğitimler çok iyi, öğretmenlerimiz çok iyi, konuları çok güzel anlatıyorlar” dedi.

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