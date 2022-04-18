Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Yarenlik Alanına ‘kent meydanı’ yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesindeki sosyal alanları yeniliyor. Yarenlik Alanında devam eden yenileme çalışmaları çerçevesinde ’kent meydanı’ yapılacak. Ekipler, Tarsus’ta Mavi Bulvar ile Ötüken Vadi Parkta ise altyapı yenileme ve düzenleme işlemi uyguluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezlerinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları sosyal alanların daha işlevsel ve modern yapılara kavuşturulması için hazırlanan proje çalışmaları bir bir hayata geçiriliyor. Ekipler, Tarsus’ta Yarenlik Alanındaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus kent merkezinin kalbi olan Yarenlik Alanı’na meydan kazandırılıyor

Geçtiğimiz günlerde Tarsus’un en büyük parkları arasında yer alan Atatürk Gençlik Parkı’nda spor alanları oluşturulması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, ilçede ticari hayatın yoğun şekilde aktığı ve trafiğe kapalı olması dolayısıyla yaya yoğunluğunun da bulunduğu Yarenlik Alanına meydan kazandırmak ve konforlu hale getirmek için faaliyete geçti. Yarenlik Alanının orta kısmında bulunan saat kulesi alanı bütünleştirmek, silueti kesintisiz hale getirmek ve nitelikli etkinlik bölgesi oluşturabilmek için yıkılırken, estetik çizgiler taşıyacak zemin düzenleme faaliyeti için ise yoğun şekilde çalışılıyor.

Yarenlik Alanında çalışmayan aydınlatma sisteminin yenileneceği proje çerçevesinde, oturma grupları yenileme, yeni çeşme konumlandırma ile zemin iyileştirme işlemleri de yerine getirilecek.

“Yarenlik Alanında kent estetiğine değer katacak çalışma başlattık”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Park Bahçeler Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, yürütülen çalışma hakkında bilgi vererek, “Daha önce Atatürk Parkı’nda başlattığımız çalışmalar, Yarenlik Alanı, Mavi Bulvar ve Ötüken Vadi Parkta devam edecek. Yarenlik Alanında; kent estetiğine değer katacak, meydan özelliğini kazandıracak, kentin siluetini ve caddenin yaya bölgesinin siluetini bozmayacak şekilde kentsel donatıların, bozulan zeminlerin, aydınlatma elemanlarının yenilendiği bir çalışma başlattık. Daha önceki kullanımda oturma bankı ve bitki kasası olarak kullanılan birimlerde, içinin sigara küllüğü ve çöp alanı gibi kullanılmasından dolayı oralara daha modern oturma birimleri, çeşme ve bitki kasaları koyacağız. Ağaçların sağlıklı yaşayabilmesi için mevcut ağaçları zaten koruyarak gideceğiz. Sökülen, değiştirilen ağaçların yerini de kimlik kazandıracak daha güzel bitkilerle donatacağız. Giriş çıkışında tasarım anıt giriş noktaları oluşturuyoruz. Burada Tarsus’un yaşam alanının daha kaliteli, daha güzel olmasını hedefledik” dedi.

Mavi Bulvara vizyon kazandıracak proje

Büyükşehir Belediyesi, yine Tarsus’ta Mavi Bulvara farklı vizyon kazandıracak proje için saha çalışmasının düğmesine bastı. Mavi Bulvarın, Gazipaşa Bulvarı ile Kaleburcu Caddesi arasında kalan 800 metre uzunluğundaki bölümünde çift taraflı yürütülecek çalışma ile koşu yolu iyileştirme, kaldırım ve yeşil alan bantlarının yenilenmesi sağlanacak.

“Mavi Bulvarın spor alanı özelliğini artıracağız”

Büyükşehir ekipleri, Altaylılar Mahallesindeki Ötüken Vadi Parkta ise altyapı yenileme ve düzenleme işlemi uyguluyor. Alpagu İlter, Tarsus’ta sportif amaçlı kullanılan Mavi Bulvar ve Tarsus Ötüken Vadi Parkındaki çalışmalarla ilgili, “Mavi Bulvarın daha hareketli, daha rekreatif olması için spor alanı özelliğini artıracağız. Koşu yolunu, yeşil alanlarını ve kaldırımlarının yenilenmesini yapıyoruz. Bununla beraber yeşil dokusunu, oturma birimlerini ahşap konsollar üzerinde yenileyerek daha modern, daha güzel, daha estetik birimlerden oluşan bir alan oluşturuyoruz. Tarsus Ötüken Vadi Parkında ise mevcut bozulmuş olan sulama sistemi ve yeşil alanını, çim alanlarını yeniliyoruz. Aydınlatmasındaki eksiklikleri gideriyoruz. Havuzlardaki su sızıntılarını ve mekanik tesisattaki bozulmaları yenileyerek, daha güzel, daha hareketli bir alan oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.