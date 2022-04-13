Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Eski Ömerli’de LGS kurs merkezi açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Mersin’e yeni kurs merkezleri kazandırmaya devam ediyor. 13’üncü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezini Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesinde açan Büyükşehir Belediyesi, yeni kurs merkezinde 8 sınıfta toplam 110 öğrenciyi LGS’ye hazırlıyor.

Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’nin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Mut, Gülnar, Bozyazı ve Anamur’da da Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri hem LGS hem de YKS’ye hazırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öğrencilere, “13 noktadaki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimiz bir lütuf değil. Bu sizin hakkınız” dediği kurs merkezlerinin 13’üncüsü Eski Ömerli Mahallesinde açıldı.

“Buradan sonrası için planlanan yerlerimiz bulunuyor”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Eski Ömerli Mahallesinde eğitime başlayan ve ilerleyen günlerde açılacak kurs merkezleriyle ilgili bilgi vererek, “Burada LGS’ye hazırlanan öğrencilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Buradan sonrası için planlanan yerlerimiz bulunuyor. Halkkent’te hem LGS hem YKS kurs merkezi çalışmaları devam ediyor. Özgürlük, Çilek ve Kazanlı Mahallelerinde de inşaatlarımız devam ediyor. Oralarda da öğrencilerimizi LGS’ye hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“8 sınıfta 110 öğrenciyle derslere başladık”

Eski Ömerli Mahallesindeki kurs merkezinde görevli İngilizce Öğretmeni Rezzan Öztekin de 8 sınıfta 110 öğrenciyle derslere başladıklarını vurgulayarak, “5 ana ders adı altında eğitim vermekteyiz. Binamız gayet elverişli. Öğrencilerimizle tam gaz motive bir şekilde dönemi bitirmeyi hedefliyoruz. Sınavımız 5 Haziran’da. Bir süre sonra denemelerimize de başlayarak bu süreci en iyi şekilde ilerletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Yürüyerek gidip gelebiliyorum”

Yeni açılan kurs merkezi, Eski Ömerli Mahallesi ve civar mahallelerden yoğun ilgi gördü. Fahrettin Paşa Mahallesinde yaşadığını belirten Emin Adıyaman, “Merkezdeki dershaneler uzak. Bu dershane Eski Ömerli’de olduğu için daha yakın ve yürüyerek gidip gelebiliyorum. Öğretmenler de daha iyi anlatıyor. Bina çok güzel, ders çalışma motivasyonu veriyor. Arkadaşlarımla olunca daha çok motive ediyor” ifadelerini kullandı.

“Buraya herhangi bir ücret ödemiyoruz”

Kemalpaşa Mahallesinde oturan 8’inci sınıf öğrencisi Deniz Ekinci de derslere son sürat devam ettiklerini vurgulayarak, “Burası bizim için büyük bir avantaj oldu. Buraya herhangi bir ücret ödemiyoruz. Hocaların hepsi birbirinden iyi. İki grup olduğumuz için daha az kişiyiz ve daha avantajlı oluyoruz” dedi.