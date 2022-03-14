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Büyükşehir Belediyesi, sahile modern okuma salonu yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park’ta Galatasaray Meydanı civarında Mersinlilerin hizmetine sunmak üzere modern bir okuma salonunun yapım çalışmalarını süratle sürdürüyor. ‘Adres Okuma Salonu’ adıyla hizmete girecek olan yapı, 800 metrelik bir kapalı alana sahip olacak. 150 kişilik kapalı alan kapasitesinin dışında okuma salonunun bir de iskele kısmında açık alanı bulunuyor. 7/24 açık olacak olan okuma salonunda Dijital Kütüphane de hizmet verecek.

MERSİN 14.03.2022, 09:46
Büyükşehir Belediyesi, sahile modern okuma salonu yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park’ta Galatasaray Meydanı civarında Mersinlilerin hizmetine sunmak üzere modern bir okuma salonunun yapım çalışmalarını süratle sürdürüyor. ‘Adres Okuma Salonu’ adıyla hizmete girecek olan yapı, 800 metrelik bir kapalı alana sahip olacak. 150 kişilik kapalı alan kapasitesinin dışında okuma salonunun bir de iskele kısmında açık alanı bulunuyor. 7/24 açık olacak olan okuma salonunda Dijital Kütüphane de hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde inşaat teknikeri olarak görev yapan Fuat Kavas, Adres Okuma Salonunun yapım sürecine ilişkin bilgi vererek, “10 Aralık 2021 tarihi itibariyle iş başı yapılmış olup, 7 Haziran 2022 tarihi itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır ama imkanlar ve hava şartları müsait olduğu sürece daha erken bitirmeyi planlıyoruz. Gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimiz burada hem kitap okumanın hem de sahilin tadına varacaklar” dedi.

“Denize bitiş noktasında bir iskelemiz mevcut”

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesinde mimar olarak görev yapan Zeynep Damar da yapının mimarisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 800 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı ve çağımızın tüm teknolojik altyapılarını barındıran modern bir yapı. Yapıya girerken bizi bir banko karşılayacak. 32 kişilik dijital kütüphanesi var. Bireysel, toplu ve bistro çalışma alanları var. Bunun yanı sıra fotokopi odası var. İçeride ayrıca çay-kahve noktası bulunuyor. İnsanlar burada hem sosyalleşebilecekler hem de çalışabilecekler. ‘Manzara geçirgen’ bir bina yapma isteğimiz yapımızın tamamen bir cam kutu olmasını sağladı. Ancak bu geçirgenlik ve şeffaflık içerisinde, dolu kutular oluşturarak, çalışma alanının gerektirdiği izole ortamları sağladık. Yapının kapalı alanı yaklaşık 150 kişi kapasiteye sahipken, güzel havalarda binanın etrafındaki bahçe ve denizle kucaklaşmış platformu kullanılarak bu sayı daha da artacak. ”

Adres Okuma Salonu, tamamen engelsiz bir yapı olacak

Adres Okuma Salonunun engelsiz bir yapı olacağına da dikkat çeken Damar, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylere önem gösteriyoruz. Yapıyı da tasarlarken ve oluştururken buna yönelik noktalara değindik. Girişte engelli rampası, içerdeki genişlikler, kapıların büyüklükleri ve özel bireylere yönelik ıslak hacim de bulunmakta yapının içerisinde. Özel gereksinimli bireylerimiz bu yapıyı tamamen engelsiz bir şekilde kullanabilecekler. Mersinliler için burada kitap okumak çok keyifli olacak” Diye konuştu.

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