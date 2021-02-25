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Büyükşehir Belediyesi, sahilde 10 noktaya kedi evi yerleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde farklı noktalara ‘kedi evi’ yerleştirildi. Kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde 10 farklı noktaya yerleştirilen ve tasarımı yeni yapılan kedi evleri ile hayvanların barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

MERSİN 25.02.2021, 10:13
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Büyükşehir Belediyesi, sahilde 10 noktaya kedi evi yerleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde farklı noktalara ‘kedi evi’ yerleştirildi. Kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde 10 farklı noktaya yerleştirilen ve tasarımı yeni yapılan kedi evleri ile hayvanların barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Adnan Menderes Bulvarı boyunca 10 farklı noktaya ‘kedi evi’ yerleştirildi. Kentte yaşayan hayvanseverler de sahilde farklı noktalara yerleştirilen kedi evlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İsmet İnönü Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarının kesiştiği nokta ile Babil Kavşağı arasındaki sahil bandında, kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde Yerel Hayvan Koruma Gönüllülerinin de görüşü alınarak yerleştirilen kedi evlerinin tasarımı yeni yapıldı. Kedi evleri, 8-10 hayvan kapasiteli ve 4 kattan oluşuyor.

Zemininde sıcaklığı sağlamak amacıyla keçe kumaşlar kullanıldı

Büyükşehir Belediyesi, kedi evlerini evcil mobilya sektöründe çalışmalar yürüten İç Mimar Merve Selin Dayı’ya tasarlattı. Minimal çizgilerde ve doğayla bütünlük sağlayacak bir biçimde tasarım yaptığını ifade eden Dayı, “Mümkün olduğunca çok kedinin barınabileceği, bir annenin yavruları ile birlikte kalabileceği sıcak bir ortam tasarlamaya çalıştım” diye konuştu.

Kedi evleri, deniz kenarında bulunmasından dolayı yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için marin kontrplak malzemeden imal edildi. Odaların genişlikleri, kedilerin içerisinde rahatlıkla barınabileceği kapasitede ve köpek veya diğer hayvanların girmesini önleyecek ebatta yapıldı. Odaların içerisinde sıcaklığı sağlamak amacıyla zemine keçe kumaşlar yerleştirildi. Ayrıca kedilerin yem ve su kaplarının yağmurdan etkilenmesini önlemek amacıyla da pleksiglass malzeme ile kapatıldı. Kedi evlerinin teras bölümünde bulunan suni çim ile kedilerin dinlenme alanı ve esnemelerine olanak sağlayacak alan da oluşturuldu.

“Sokak hayvanlarına karşı çok hassas uygulamalar yapıyoruz”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardan bu yana sokak hayvanlarına karşı çok hassas uygulamalar yapıyoruz. Son dönemde Stratejik Plan hazırlanırken hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmak sureti ile Stratejik Plan’a koymuş olduğumuz besleme odaklarından bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Onlarla sürekli olarak görüşüyoruz. Onların da değerli fikirlerini almak suretiyle taleplerini değerlendiriyoruz ve bu şekilde sahil bandına 10 adet kedi evi yerleştirmeyi uygun gördük” dedi.

Kedi Evleri’nin özelliklerinden de söz eden Yıkılmaz, “Kedi evinin özellikle deniz kenarında bulunmasından dolayı denizden gelecek rüzgar ve yağmurdan etkilenmesini önlemek amacıyla marin kontrplak malzemeden imal edildi. Kedi evi 8-10 hayvan kapasiteli, 4 kattan oluşuyor. Odalarımızın genişlikleri birer kedinin yavruları ile beraber rahatlıkla barınabileceği büyüklükte. Diğer hayvanların içeriye girip de rahatsız etmelerini önlemek amacıyla giriş kapısı konuldu ve burada sadece kediler giriş yapabiliyor. Sıcak bir ortam sağlayabilmek amacıyla her bir oda içerisine, zeminine keçe kumaştan bir malzeme yerleştirildi ve kirlendiği zaman temizliğinin yapılabilmesi için kolaylıkla çıkartılıyor. Aynı zamanda evlerin teras bölümünün üst tarafına yerleştirilmiş olan suni çim ile hayvanların burada oyun oynamaları ve tırmanmaları sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Her ay mama teminlerini gerçekleştiriyoruz”

5199 sayılı kanun uyarınca Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri ile birlikte koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Yıkılmaz, “Yerel Hayvan Koruma Gönüllerine mamalarını biz kendimiz temin ederek, onlara teslim ediyoruz. Tabi bu arada genel bakımlarını, temizliklerini yine bizim kendi personelimiz eliyle yürüteceğiz. Yani onların talepleri, tabi teknik elemanlarımız bölgedeki kedi popülasyonunu belirliyorlar, ne kadar mama tüketilmesi gerektiğini belirliyorlar. Düzenli olarak her ay mama teminlerini Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Kedilerimiz daha rahat edecek”

Hayvanseverlerden Güner Kara, kedi evlerinin çok güzel bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Kedilerimiz daha rahat edecek, çünkü kayaların arasında anneli yavrularımız çok fazla. Yağmur yağdığında, dalgalar geldiğinde ıslanıyorlar. En azından onlar için bir barınma alanı, artı olarak düşünüyorum. Hayvanseverler olarak memnunuz” diye konuştu.

Hayvansever Nimet Can ise 9-10 senedir sahilde, mahalle aralarında 25-30 kilo mamayı bisikleti ile gezerek kediler için dağıttığını belirtti. Can, “Memnun oluruz. Sokak aralarında ya da taşların arasında gezmekten kurtuluruz en azından. Bizim tek istediğimiz hayvanları korumak, beslemek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nde görevli veteriner hekimler ve yetkililer, vatandaşların mama kaplarına evden getirdikleri makarna ve pilav gibi yiyecek artıklarını bırakmamaları gerektiğini vurgularken, bu durumun kedilerin sağlığı açısından olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.
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