Büyükşehir Belediyesi personelinden doğa ve iklim için farkındalık tırmanışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve MESKİ’nin gönüllü personelinden oluşan bir ekip, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerini ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Farkındalık Tırmanışı’ ile tamamladı. Ekip, iklim değişikliği, buzulların erimesi ve tahrip olan ekosisteme dikkat çekmek amacıyla Karagöl-Çiniligöl’e ulaşmak için Bolkar Dağlarına tırmandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile MESKİ’nin gönüllü personelinden oluşan bir ekip, ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Farkındalık Tırmanışı’ gerçekleştirerek, önemli bir çalışmaya imza attı. Ekip, 2 bin 600 metre rakımda yer alan Karagöl-Çiniligöl’e ulaşmak için Bolkar Dağlarına tırmandı. 8 kişiden oluşan ekip, tırmanışı yaklaşık 2 saatte gerçekleştirdi. Ekip, aynı zamanda doğaya bırakılan çöpleri de toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı.

“Bireysel olarak bazı farkındalık ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde çalışan Çevre Yüksek Mühendisi Zeki Altun, tırmanışın farkındalık oluşturmak adına yapıldığını belirterek, “Amacımız, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya vurgu sağlamak; ilimizin yüksek tepelerine tırmanarak yaz sezonunda dahi bulunan kar yapısını görüntüleyebilmek. Bilindiği üzere son zamanlarda sanayi devrimi ile beraber artan sıcaklıkla dünyanın enerji dengesi bozulmuş, bu da küresel ısınmaya sebep olmuştur. Artan emisyonlar sebebiyle sıcaklık her geçen gün artıyor. Küresel ısınmanın artmasıyla beraber en önemli vurgu ise buzulların erimesidir. Yapılan akademik bir çalışmaya istinaden bugüne kadar artan 1,5 santigrat derecelik artışla 2049 senesinde tüm buzulların eriyeceği öngörülmektedir. Bizim de vatandaşlar olarak dünyamıza, çevremize sahip çıkabilmek adına bireysel olarak bazı farkındalık ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra önemli sanayi tesislerinin emisyon salınımlarını kontrol ederek hassasiyeti artırması gerekiyor. Geleceğimiz ve çocuklarımız için en önemli mirasın temiz bir çevre olduğunu unutmamalıyız” dedi.