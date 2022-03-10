Büyükşehir Belediyesi, Özgürlük Mahallesinde LGS’ye hazırlık kurs merkezi açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde açtığı kurs merkezlerine bir yenisini ekliyor. Merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesinde LGS’ye hazırlık kurs merkezi açacak olan Büyükşehir Belediyesi, 3 katlı bir binada tadilat çalışmalarına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, 12 noktada hizmet veren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kurs merkezlerine bir yenisini ekliyor. Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesindeki bir binada tadilat çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, 60 gün sürecek tadilat çalışmalarının ardından mahalleye LGS’ye hazırlık kurs merkezi açacak.

“Burada daha çok ortaokuldaki çocuklarımıza hizmet vereceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Özgürlük Mahallesinde D-400 Karayolu üzerindeki 3 katlı binada yürüttüğü tadilat çalışmaları kapsamında elektrik hatlarından su giderlerine, zeminden duvarlara kadar her noktayı elden geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Özgürlük Mahallesinde açmayı planladıkları yeni kurs merkeziyle ilgili bilgi vererek, “En kısa sürede inşaatımızı bitirip, ailelerimize ve öğrencilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz. LGS kurs merkezi olduğundan dolayı burada daha çok ortaokuldaki çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımızı sınavlara yönelik çalıştıracağız. Aynı zamanda da rehber öğretmenlerimiz olacak. Rehberlik alanında da hem ailelerimize hem de öğrencilerimize destek vereceğiz” dedi.

Kentin dezavantajlı mahallelerine yöneldiklerini belirten Karakuş, “Çünkü çocuklarımızın ve ailelerimizin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını istiyoruz. Bu bağlamda da ekonomik durumun herkesi zorladığı bu son dönemde kurs merkezi hizmetimizi ücretsiz sağlayarak, velilerimize bir nebze de olsa yardımda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.

“60 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz”

Tadilat çalışmalarına dair konuşan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinde görevli Kontrol Mühendisi Mustafa Ümit Diken ise şu anda çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “İnşaata başladık. Şu anda kırım-söküm işleriyle uğraşıyoruz. Daha sonra seramik, boya, badana, iç dizayn gibi işleri tamamlayacağız. Binamız 3 katlı. Zemin katta engellilerin kullanımı için bir dersliğimiz var. Müdür odası, öğretmenler odası mevcut. İkinci katta 3 adet dersliğimiz, kütüphanemiz ve rehberlik odamız var. 3’üncü katta yine 3 adet modern dersliğimiz ve dinlenme odamız var. Çatı katındaysa genel kullanıma uygun, çocukların dolaşabileceği küçük bir alan ve mutfak gibi alanlarımız var. Bunları 60 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah 60 günün sonunda Özgürlük Mahallemize modern bir LGS eğitim merkezi kazandıracağız” dedi.