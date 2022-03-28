Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz.”
Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımının mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımı ödemelerinin mart ayı tutarlarını lisans öğrencilerinin hesabına yatırdı. 6 bin 201 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 550 bin 250 lira aktarıldı.
MERSİN 28.03.2022, 18:20
Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımı ödemelerinin mart ayı tutarlarını lisans öğrencilerinin hesabına yatırdı. 6 bin 201 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 550 bin 250 lira aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde tutarı bin 600 TL’ye yükseltilen öğrenim yardımıyla öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede 6 bin 201 öğrencinin hesabına toplam 1 milyon 550 bin 250 TL yatırıldı.
Öğrencilerin eğitim masraflarına destek olan öğrenim yardımlarının 4’üncü ödemesi olan 250 TL’lik tutarlar 6 bin 201 lisans öğrencisinin hesabına yatırıldı. Son iki ödeme olan 250 ve 200’TL’lik tutarlar ise devam eden aylarda hesaplara aktarılacak.