banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!

Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımını öğrencilerin hesaplarına yatırdı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü öğrencileri sevindirerek, öğrenim yardımlarını hesaplara yatırdı. Toplam 6 bin 476 öğrencinin hesabına 300’er liradan toplam 1 milyon 955 bin 800 lira yatırıldı.

MERSİN 13.04.2021, 10:59
3
Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımını öğrencilerin hesaplarına yatırdı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü öğrencileri sevindirerek, öğrenim yardımlarını hesaplara yatırdı. Toplam 6 bin 476 öğrencinin hesabına 300’er liradan toplam 1 milyon 955 bin 800 lira yatırıldı.

Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde öğrencilere desteğini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımının dördüncü ödemesini hesaplara yatırdı. Büyükşehir Belediyesi, mecliste alınan kararla bin 250 liradan bin 400 liraya çıkarılan öğrenim yardımları ile öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Tutarlar belirli taksitler halinde öğrencilerin hesabına yatırılıyor. Bu kez de öğrencilerin hesabına 300’er lira yatıran Büyükşehir Belediyesi, toplam 6 bin 476 öğrenciye dördüncü ödeme kapsamında 1 milyon 955 bin 800 lira tutarında öğrenim yardımı yaptı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
açık