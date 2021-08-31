Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde 15 bin adet aşure dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 4 merkez ilçenin dezavantajlı mahallelerinde 15 bin adet aşure dağıttı. Önceki günlerde 13 ilçenin işlek noktalarında 50 bin adet aşure dağıtan Büyükşehir Belediyesi, mahallelerle birlikte bu yıl vatandaşlara toplam 65 bin adet aşure ikramında bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklayama göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin Muharrem ayı dolayısıyla kentin işlek noktalarında başlattığı aşure dağıtımı dezavantajlı mahallelerde devam etti.

Bu yıl 65 bin aşure dağıtıldı

Aşhanede pişen 50 bin adet aşure önceki günlerde 13 ilçenin işlek noktalarında vatandaşlara ulaşmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri; merkez ilçeler Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli’nin dezavantajlı mahallelerinde de aşure dağıtımına başladı. 15 bin adet aşure, mahallelerin ortasında kurulan stantlardan vatandaşlara ikram edildi.

Alışverişten dönen kadınlar, işe giden emekçiler, sokakta oynayan çocuklar ve araçlarıyla dağıtım noktasından geçen çok sayıda vatandaş, stanttan aşure aldı. Balkondan görüp dağıtım noktalarına gelen vatandaşlar da paylaşmayı ve beraberliği temsil eden aşureleri tattı.

“Aşureyi biraz da Mersinimize benzetiyoruz”

Aşhane Sorumlusu Ergün Horoz, kentin işlek noktalarında ve dezavantajlı mahallelerinde bu yıl toplam 65 bin adet aşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mersin’in tüm ilçelerindeki işlek caddelerde 50 bin adet aşuremizi dağıtmış bulunmaktayız. Şimdi de 15 bin adet aşuremizi merkez 4 ilçenin özellikle dezavantajlı bölgelerinde dağıtıyoruz. Aşure birçok malzemeyle yapılan bir tatlımız. Bunu da biraz Mersinimize benzetiyoruz. Birçok kültürün bir arada yaşadığı Mersinimizde birlik ve beraberlik içerisinde aşuremizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Durumu olan var olmayan var, yapabilen var yapamayan var”

Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi sakini Ayhan Dalgıç da “Şu mübarek ayımızda başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Darısı her sene olsun. Durumu olan var olmayan var; yapabilen var yapamayan var” diye konuştu.

Eğriçam Mahallesi sakinlerinden Emel Kaynak ise alışverişten döndüğü sırada ikram edilen aşureyi alırken, “Aşure ayı olduğu için bu ay aşure dağıtılıyor. Ben de dağıtım yaptım, Allah kabul etsin. Her sene dağıtılıyor. Memnun kaldık” ifadelerini kullandı.