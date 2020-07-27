banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre uzunluğunda bisiklet yaptı
Sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre uzunluğunda bisiklet yaptı
İşte altın fiyatlarında yeni rekor
İşte altın fiyatlarında yeni rekor
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Şampiyon Başakşehir kupasını aldı
Şampiyon Başakşehir kupasını aldı

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN KURBAN BAYRAMINI HUZURLU VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEÇİRMELERİ İÇİN TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. MEZBAHA VE MOBİL KESİMHANELER İLE BELEDİYE OTOBÜSLERİ, VATANDAŞLARA BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK.

MERSİN 27.07.2020, 09:55
6
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Mezbaha ve mobil kesimhaneler ile belediye otobüsleri, vatandaşlara bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinlilerin Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmeleri için belediyenin tüm birimleri 7/24 görevde olacak. Ücretsiz bir şekilde vatandaşa hizmet verecek olan mezbahalar ve mobil kesimhaneler, günler öncesinden vatandaşın kullanımına hazır hale getirilirken, kent genelinde yürütülen temizlik, dezenfeksiyon ve kent estetiği çalışmalarıyla da Mersinliler bayramı temiz bir kentte karşılayacak.

Bayram boyunca belediye otobüsleri ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bayram sürecince hizmetlerini kesintisiz olarak devam ettirecek. Kurban Bayramında vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla 30 Temmuz 2020 Perşembe gününden itibaren tüm bayram boyunca ücretsiz seyahat uygulaması devam edecek.

13 ilçede 24 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbaha hizmette olacak

Mersin’in 13 ilçesinde, toplam 24 noktada hizmet verecek mobil kesim üniteleri bayramın birinci günü, 8 farklı noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak.

Mezarlıklar başta olmak üzere kent genelinde sürdürülen temizlik ve ilaçlama çalışmaları, kent içi toplu taşıma ve mezarlıklara ücretsiz ulaşım gibi birçok alanda gerekli tüm çalışmalar yapılarak, vatandaşların pırıl pırıl bir Mersin’de bayramı karşılaması sağlanacak.

Yakaköy Mezbahası ve mezarlıklar için de ücretsiz servis

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz ulaşım hizmeti Yakaköy Mezbahası için de geçerli olacak. Yakaköy mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için oluşturulan ücretsiz servisler, bayram boyunca Taş Bina önünden 07.00-15.00 saatleri arası, Yakaköy’den de 08.00-16.00 saatleri arasında iki saatte bir kalkacak.

Akbelen ve Güneykent mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da ücretsiz ring seferlerinden faydalanabilecek. Makine İkmal’den kalkacak olan mezarlık ring servisi Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı istikameti üzerinden Akbelen Mezarlığına, ardından da Güneykent Mezarlığına gidecek.

Ring seferleri, Makine İkmal’den 08.00-16.00 saatleri arasında, Güneykent Mezarlığından da 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Öte yandan, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi olumsuzluklara karşı görevi başında olacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanan tüm sorunlara cevap verecek.

İbadethaneler bayrama hazır

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için Mersin genelindeki cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin rutin temizlikleri bayram dolayısıyla sıklaştırıldı. Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla hijyenik bir şekilde gerçekleştirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanları titizlikle temizliyor.

Mezarlıklar ziyaretler için tertemiz yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramına yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mersin merkez ve ilçe mezarlıklarındaki tüm temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, daha estetik bir görüntü için rengarenk çiçek ekimlerine de devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler de Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor. Çevre kirliliklerinin önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, oluşan kirlilikleri kısa sürede ortadan kaldırıp, gerekli tüm tedbirleri alacak. Şehrin temizliğine devam eden ekipler, aynı zamanda mobil kesim ünitelerinin ve mezbahaların da temizliklerini ve dezenfeksiyonlarını gerçekleştirecek.

Genişlettiği temizlik araç filosu ile bayram boyunca hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, kurban kesilen yerlerde yapacağı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile çevrede oluşabilecek görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:33
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25