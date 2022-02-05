Büyükşehir Belediyesi, karla kaplı mahallede vatandaşlara yemek dağıttı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 1 metrenin üstüne çıktığı Tarsus ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesinde yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlara da usta aşçılar tarafından hazırlanan yemek dağıttı.

Son yılların en sert kışının yaşandığı şu günlerde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle de vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Tarsus’ta yer yer kar kalınlığının 1 metrenin üstüne çıktığı Ardıçlı Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem karla mücadele çalışması hem de yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampında usta aşçılar tarafından hazırlanan kuru fasulye ve pilav vatandaşlara ikram edildi.

“Büyükşehir ekipleri dört dörtlük hizmet verdi”

Merkezde yapılan yemek dağıtımı öncesi camiden anons yaptırarak vatandaşları bilgilendiren Mahalle Muhtarı Duran Ali Aslan, “Sağ olsun Büyükşehir’in ekipleri; greydercisinden tuzlamacısına hepsi dört dörtlük hizmet verdi. Köyümün yolları açıldı. Bugün itibariyle de köylerimize yemek servisi yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer’e köyüm adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Bayağı kar yağdı ama yollarda hiçbir sıkıntımız olmadı”

Mahalle sakinlerinden Celal Sakca da “Mersin Büyükşehir Belediyesinden geldiler, yollarımızı açtılar, yemek gönderdiler. Sağ olsunlar” diye konuştu.

Mahallede dolmuş şoförlüğü yapan Rasim Avcı ise verilen hizmetlerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “10 gündür bildiğiniz gibi bayağı kar yağdı ama yollarda hiçbir sıkıntımız olmadı. Her gün iki araba, üç araba tuzlama yaptılar. Kepçeler, greyderler geldi. Bugün de köyümüze yemek veriyorlar” ifadelerini kullandı.