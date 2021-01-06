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Büyükşehir Belediyesi, kadın ve aile hizmetleriyle yaklaşık 100 bin kişiye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğundan bu yana geçen 21 ayda 99 bin 413 kişinin yaşamına dokundu. Ulaşılan kişilerin yüzde 68,5’ini çocuklar oluşturdu. Daire, hayata geçirdiği projelerle çocuklara, kadınlara, engellilere ve ailelere yönelik birçok çalışma yaptı.

MERSİN 06.01.2021, 10:09
Büyükşehir Belediyesi, kadın ve aile hizmetleriyle yaklaşık 100 bin kişiye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğundan bu yana geçen 21 ayda 99 bin 413 kişinin yaşamına dokundu. Ulaşılan kişilerin yüzde 68,5’ini çocuklar oluşturdu. Daire, hayata geçirdiği projelerle çocuklara, kadınlara, engellilere ve ailelere yönelik birçok çalışma yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelir gelmez kurduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre daire, kadına şiddete, tacize ve cinsel saldırıya karşı net bir tavır sergileyen daire, çocuklara yönelik istismara karşı da önemli uygulamalar başlattı. Toplam 15 projeyle kadınlar, çocuklar, engelliler ve ailelerin yaşamlarına dokunan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 99 bin 413 kişiye ulaştı.

99 bin 413 kişinin yüzde 68,5’i çocuklar

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı başlattığı “Mahremiyet Eğitimi” ile ülke çapında ses getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 68 bin 99 çocuğun yaşamına dokundu. Erken yaşta farkındalık ve beceri oluşturabilmek amacıyla çocuklara yönelik kurslar, etkinlikler, eğitimler ve geziler düzenlendi. Bu etkinliklerle çocuklara özgüven, çevreyi korumaya duyarlılık ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturulması ile el becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Çalışmalar sayesinde binlerce çocuk bilgisayar oyunlarını bırakıp arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynamaya alışırken, Mersin’de yaşayan kimi çocuk da ilk defa denizi gördü. İlk 16 ayda ortalama 2 bin 750 çocuğa ulaşan daire, son 5 ayda ise pandemiye rağmen bu rakamı ayda ortalama 4 bin 800’e yükseltti.

Çoğunluğu kadın toplam 30 bin 275 yetişkine ulaşıldı

“Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” sloganıyla her tür şiddetin üstüne turuncu çizgi çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadına yönelik şiddet, taciz ve cinsel saldırıya karşı Mersin’den Türkiye’ye net bir tavır sergiledi. Psikolojik ve hukuki desteğin yanı sıra Kadın Sığınma Eviyle de şiddete maruz kalan kadınların yanında yer aldı. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha etkin rol alması amacıyla 21 ayda birçok proje ve çalışmayı da uygulamaya koyan daire, şu ana kadar çoğunluğu kadınlardan oluşan 30 bin 275 yetişkine ulaştı.

623 özel gereksinimli birey yaşıtlarıyla artık daha rahat iletişim kurabiliyor

Kurulduğu günden bu yana Tarsus Gençlik Kampında on binlerce çocuğu ağırlayan daire, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında da önemli değişimler gerçekleştirdi. Kentteki 623 özel gereksinimli bireyin yaşıtlarıyla sosyalleşmesini ve kendisini rahat ifade etmesini sağlayan daire, Tarsus Gençlik Kampında farklı özelliklere sahip birçok çocuğu bir araya getirdi.

Öte yandan, şu ana kadar 416 aileye de ulaşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu yıl 33 yeni projeyi daha uygulamaya koymayı planlıyor. 2020 yılının sonunda “Değişen Hayatlar Projesi”ni başlatarak tek ebeveynle yaşayan çocukların evlerindeki ihtiyaçları da karşılamaya başlayan daire, ailelere yönelik çalışmalarına devam edecek.
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