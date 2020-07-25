Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde bayram temizliğine başladı
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İBADETHANELERİ KURBAN BAYRAMINA HAZIRLIYOR. İBADETHANELERDE BAŞLAYAN DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, HALILAR YIKANIRKEN, DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILIYOR. TEMİZLİĞİN YAPILDIĞI MAKİNALAR HER KULLANIMDAN SONRA DEZENFEKTE EDİLİYOR.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Kurban Bayramına hazırlıyor. İbadethanelerde başlayan detaylı temizlik çalışmaları kapsamında, halılar yıkanırken, dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Temizliğin yapıldığı makinalar her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle hız verdiği hizmet çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Mersin genelindeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla detaylı temizlik çalışmalarına başladı. Kent genelinde bulunan kilise, cami ve cemevleri, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bayram temizliğine tabi tutuluyor.
Halılar yıkanıyor, toz alınıyor
Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarında ibadethanelerin halıları yıkanıyor, tozları alınıyor. Ayrıca ibadethanelerin dış temizlikleri de gerçekleştiriliyor.
Temizliğin ardından ekipler detaylı dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiriyor. Temizliği gerçekleştiren personel kişisel hijyenine ve maske kullanımına özen gösteriyor. Temizlik için kullanılan makineler ise her temizlik sonrası dezenfekte ediliyor.
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