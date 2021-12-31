Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart tutarlarını hesaplara yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesi Halk Kart tutarlarını kullanıcıların hesaplarına yatırdı. 12 bin 712 Halk Kart kullanıcısının hesabına toplamda 1 milyon 614 bin TL yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarında önemli oranda azalma sağlayan Halk Kart hizmetinde aralık ayı tutarları yeni yıla girmeden hesaplara yatırıldı. Yerel esnaftan alışveriş yapılan ve hem esnafa hem de a ekonomik destek sağlayan Halk Kart hizmetinden aralık ayında 12 bin 712 kişi faydalandı. 8 bin 415 kişinin 100 TL, 4 bin 297 kişinin de 180 TL’lik bakiyeden faydalandığı hizmette aralık ayı için hesaplara toplamda 1 milyon 614 bin 960 TL yüklendi.