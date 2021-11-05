Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, kendi evinde galibiyet arayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, bu hafta kendi evinde oynayacağı Sigortam.net İTÜ Basketbol Takımı maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

Büyükşehir GSK için büyük önem taşıyan maç, 7 Kasım Pazar günü saat 15.45’te Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak. Mersin ekibi, ligin 6’ncı haftasında kendi evinde oynayacağı maça galibiyet parolası ile çıkacak. Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Hikmet Şahin Ateşdağlı, büyük bir hevesle hazırlandıkları maç hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Sigortam.net İTÜ Basketbol Takımı, lige çıkmak için kurulmuş çok üst düzey bir takım, oyuncuları çok üst düzey oyuncular. Süper Lig’de oynamış olan 5 oyuncuları var. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Sakat olan oyuncularımız var. Çıkacağız, mücadelemizi yapacağız. Kendi evimizde kazanmak istiyoruz” dedi.

Oyun kurucu Atakan Erdek’in kolunda, TJ Washinton’un ise ayak bileğindeki sakatlığın devam ettiğini ifade eden Ateşdağlı, TJ Washinton’un geçtiğimiz hafta bir antrenman ile maça çıktığını, bu hafta daha iyi bir performans sergileyeceğini vurguladı. Ateşdağlı, “İyi bir takımız, iyi bir şehri temsil ediyoruz. İyi de çalışıyoruz. Takımdaki oyuncular da özveriyle çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Takım Kaptanı Polat Kaya ise “Başkanımız Vahap Bey’in katkılarıyla son iki yıldır güzel bir oluşum var. Lige istediğimiz gibi başladık ama son üç haftadır mağlubiyet serisine girdik. Şimdi Sigortam.net maçı var. Onlar da bu lig için iyi bir kadro kurmuş, iyi basketbol oynayan bir takım. Bu maçta da iyi oynayıp kazanacağımızı düşünüyorum. Yeterli bir kadroya sahibiz, iyi bir ekibiz her anlamda” şeklinde konuştu.

Federasyonun aldığı karar ile tribünlere tam kapasite seyirci alındığını belirten Kaya, 7 Kasım Pazar günü oynanacak maça tüm Mersinli sporseverleri davet etti.